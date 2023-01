Côte d’Ivoire : Ange Kessi exprime sa gratitude à l’Etat ivoirien

Une cérémonie d’adieux aux armes a été organisée le mercredi 18 janvier 2023 en l’honneur de l’ancien commissaire du gouvernement et procureur militaire Ange Kessi, du général de division, Koné Mambi et du médecin général de brigade, Yao N’dri Dowlo Athanase. La cérémonie a eu pour cadra l’Etat major des armés.

Le commissaire Ange Kessi reconnaissant envers la Côte d’Ivoire

Ange Kessi, ex-commissaire du gouvernement, Yao Dowlo N’dri Athanase, médecin-général de brigade, Koné Mambi, général de division qui ont fait leurs adieux aux corps de l’armée le 18 janvier 2023 à l'État major des armées lors d’une cérémonie présidée par le chef d’État-major des armées, Lassina Doumbia.

Après trente-huit ans de service, dont vingt-deux ans à la tête de la juridiction militaire ivoirienne, Ange Kessi fait ses adieux aux armes devant toute la Côte d’Ivoire. Il a profité de cette occasion pour demander à la nouvelle génération de conserver son héritage.

«Nous avons formé une nouvelle génération à qui nous avons légué nos idéaux, nos principes, notre façon de voir, de faire et d’être au service de la Côte d’Ivoire. Ayant beaucoup appris à nos côtés, nous sommes persuadés que cette nouvelle génération de jeunes dynamiques magistrats militaires, saura élever brillamment le défi de la lutte contre la délinquance, l’impunité et du combat contre la corruption, le racket, les violations des droits humains et le sauvegarde de l’éthique militaire dont la discipline, l’honnêteté, la dignité et l’intégrité sont les quatre vertus qui fondent nos armées», a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, il a aussi remercié le président de la République ainsi que le chef d’Etat Major des armées qui l’ont aidé dans l’accomplissement de sa mission.

«Hier, mercredi, 18 janvier 2023, j’ai participé à la cérémonie d’adieu des armes, moment hautement solennel. Cet événement singulier m’offre l’heureuse opportunité d’adresser à Son Excellence, M. le président de la République, chef suprême des armées, M. Alassane Ouattara, ma très profonde gratitude pour cette confiance qu’il a placée en moi jusqu’à ce que soit venu pour moi, le moment de me retirer de mes fonctions en application de la loi sur le départ à la retraite. M. le ministre d’Etat, ministre de la Défense M.Tene Ouattara, mon infinie gratitude. M. le Général de Corps d’armée, chef d’états-majors des Armées, Lacina Doumbia mes remerciements», a exprimé l’ex-commissaire du gouvernement.

Rita Sorgho www.Afrique-sur7.ci