Ange Kessi filme des gendarmes en pleine scène de racket

Ange Kessi continue de durcir le ton contre le racket en Côte d'Ivoire. Le procureur du gouvernement, en déplacement à Adzopé, a surpris des gendarmes en plein racket portant sur des automobilistes. Malheureusement pour les racketteurs, le contre-amiral a fait filmer toute la scène.

Lutte contre le racket : Des gendarmes dans le collimateur d' Ange Kessi

La scène a eu lieu sur la route d'Adzopé, précisément entre le péage de Tommasset et le carrefour d'Agboville. L'histoire est racontée par Ange Kessi en personne. En effet, le procureur militaire révèle qu'alors il était accompagné de deux agents de l'Unité de lutte contre le racket (ULCR), notamment le sergent-chef de police DK et le MDL/chef KR, la présence d'une patrouille de motards à cet endroit a attiré son attention.

Ange Kessi voyait des apprentis de trois camions foncer à vive allure en direction d'un motard. Le gendarme, pour sa part, "ouvrait et refermait leurs pièces et l’apprenti repartait en toute vitesse", continue le procureur du gouvernement. "Je suis resté dans la voiture pour voir les faits et gestes. J’ai recommandé aux agents anti racket de ne pas descendre et de filmer la scène depuis la voiture. Nous avons continué notre mission. J’ai pris seulement soin de rechercher de quelle unité ils provenaient. Grâce aux agents anti racket qui savent de qui il s’agit, ces motards ont pu être identifiés et seront convoqués la semaine prochaine pour s’expliquer pourquoi au lieu d’aller vers le véhicule, ce sont les apprentis qui descendent vers eux. Ils ont violé une consigne", rapporte le contre-amiral.

La même scène a été observée au corridor de Yakassé, à peu près cinquante kilomètres de la ville d'Adzopé. Un gendarme a été surpris par un agent anti-racket pendant qu'il recevait un billet de 10 000 francs CFA de la part d'un automobiliste.