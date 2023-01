Accusée de détournement, la DG de l'ARTCI, Touré Namahoua, réagit

La directrice générale de l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI), Touré Namahoua, a apporté un démenti formel aux accusations de détournement portées contre sa personne, publiées par le Journal Ivoire Hebdo.

La nouvelle patronne de l’Autorité de régulation des télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI) s’est retrouvée au cœur d’un scandale en ce début d’année. Tout est parti d’un article du journal Ivoire Hebdo, dans sa parution du mardi 17 janvier 2023.

‘’ARTCI : 516 millions F CFA détournés dans un audit douteux, la nouvelle DG, Touré Namahoua, mouillée jusqu’au cou, toutes les preuves d’un scandale ‘’, tel était le titre dudit journal, qui a ouvertement accusé la DG de l'ARTCI d’avoir ‘’ passé un marché portant sur un peu plus de 516 millions de F CFA, au mépris de toute forme de procédure et avec des irrégularités, où se mêlent faux et mal gouvernance ‘’.

Des accusations formellement démenties par la DG de l’Artci , Touré Namahoua, qui a fait savoir que cette information est ‘’ constituée de contrevérités ‘’ . Elle a dit sa part de vérité, dans un droit de réponse dont copie est parvenue à afrique-sur.ci.

‘’ La somme de 516 millions mentionnée dans votre article n'a donc jamais été sortie des caisses de l'ARTCI , encore moins détournée à d'autres fins comme vous l'avez soutenu dans votre journal ( …)Il est également important de porter à votre connaissance qu'en ma qualité de directeur général , la franche collaboration est un principe et je ne suis pas en mesure d'anticiper les agissements des directeurs responsables de l'application des lois et procédures en vigueur. En revanche, il me revient de prendre les mesures appropriées en cas de constat de manquements’’, a expliqué Touré Namahoua.