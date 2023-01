Agboville : Le nouveau bureau de la JCGM fixe ses priorités

Le président de la Jeunesse consciente de Grand-Moutcho (JCGM) et son bureau ont été investis, le samedi 21 janvier 2023, à la place publique du village situé à quelques encablures d'Agboville.

Ce qui s'est passé à Agboville, ce samedi

« Nous sommes au bout d’un processus qui s’achève par votre investiture. Félicitations à vous, président et à tout le bureau pour votre abnégation et votre persévérance. C’est de vous qu’il est question, aujourd’hui, mais à travers vous on parle de toute la jeunesse, de la grande jeunesse de Grand-Moutcho. Parce qu’à Moutcho, qu’il ne doit pas avoir 2 jeunesses. On ne doit pas avoir les jeunes d’en haut, les jeunes d’en bas, les jeunes du Nord, de l’Est, du Centre. Non ! Il n’y a qu’une seule jeunesse. Il s’agit de la jeunesse dans sa globalité, dans son entièreté. Il s’agit de la jeunesse qui est ensemble, unie avec Brango Martial. Chers jeunes, vous devez tous vous reconnaitre en votre président », a recommandé Apata Apata Marc, parrain de la cérémonie. Pour lui, toute réussite, tout développement part de l’union, de la cohésion.

« C’est quand vous êtes unis, solidaires que vous êtes forts et que vous parviendrez à faire de grandes choses. C’est donc, un message fort, qui va au-delà de la jeunesse de Moutcho et qui doit se retrouver dans toutes les couches de la société », espère l’ingénieur des travaux publics.

« Chers jeunes, je vous exhorte au vivre ensemble, à la fraternité, à l’union et à la solidarité. Chers parents, ce sont vos enfants, vos petits frères et petites sœurs, soutenez les, soutenons les afin qu’ils réussissent leur mission pour le bien-être de toute la population du village », a invité le Super prix pour l’assistance humanitaire, la cohésion sociale et l’aide à l’insertion professionnelle dans le département d’Agboville. Apata Apata Marc a été distingué, lors de la 16e édition de la Nuit des awards de l’économie africaine 2022, initiée par le Groupe Afrique vérité pour la promotion de la bonne gouvernance.

Bien avant, le président nouvellement investi, Brango Edmond Martial, a saisi l'occasion pour décliner ses priorités. « Au titre des réalisations à venir, le bureau de la jeunesse se donnera les moyens pour aider les jeunes dans l’obtention d’un permis de conduire. La jeunesse de Moutcho précédera dans les mois à venir à la construction du foyer des jeunes. Nous participerons au financement de microprojets, aiderons à la formation de jeunes dans divers secteurs d’activités. Nous allons organiser des campagnes de sensibilisation sur l’entretien de l’environnement avec le soutien de l’ANAGED, dont je suis le président du comité de gestion au niveau d’Agboville. Et ce, afin de trouver des solutions à la gestion durable des ordures ménagères », a-t-il détaillé, en présence de la chefferie, des populations et de nombreux invités venus de tout le département.

Notons que la ceremonie était placée sous le patronage du directeur de cabinet du ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et delà Couverture maladie universelle, Dr Aka Koffi Charles, représenté par Charles Édi et la présidence de Bertrand Ocho Kokou, entrepreneur.

Tizié TO Bi

Correspondant régional