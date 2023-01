Titrologie Côte d'Ivoire: Les ministres gouverneurs se partagent 12 milliards FCFA

La revue de presse ou la titrologie de ce vendredi 20 janvier 2023 est très variée. Plusieurs thèmes ont été traités dans la titrologie de ce jour.

Titrologie du vendredi 20 janvier 2023: ''Virement pour le fonctionnement des districts. 12 milliards d'argent de poche pour les ministres gouverneurs''

Le Jour Plus mentionne à sa page d'accueil: ''Cité dans une affaire de mort d'hommes, l'ancien député Pdci d'Adzopé interpellé par la justice, hier''. Dernière Heure Monde abonde dans le même sens en affichant à sa Une : '' Après avoir été auditionné à la brigade de recherches, le délégué Pdci-Rda d'Adzopé 1 arrêté hier. Seka Atsé Camille a été transféré à la prison de Toumodi''.

De son côté, L'Inter pointe à sa Une: ''Lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme: Des manoeuvres avec 1300 militaires se préparent... Les Usa aux commandes. La Côte d'Ivoire prend des dispositions''. L'Essor Ivoirien s'est également intéressé à la lutte contre le terrorisme en affichant à sa page d'ouverture : ''Les Usa annoncent Flintlock 2023 en Côte d'Ivoire et au Ghana. 1300 militaires de 30 pays participants attendus ''.

Plusieurs autres thèmes ont été traités dans la titrologie. Le Mandat affiche à sa première page: '' Ministère d'État, ministère de l'Agriculture : Adjoumani déballe les grands projets 2023. Voici les axes prioritaires de 2023 ''. L'Avenir affiche à sa page d'ouverture : '' Avant les élections locales de 2023 et la présidentielle de 2025, le Pdci à l'agonie dans le grand centre''. Soir Info affiche à sa première page : '' Municipales et régionales prochaines: Gbagbo reçoit 237 candidatures et prend 2 importantes décisions''. Le Nouveau Réveil affiche à sa page d'ouverture: '' Virement pour le fonctionnement des districts. 12 milliards d'argent de poche pour les ministres gouverneurs'' . Pour sa part, L'Expression affiche à sa Une : '' 30 ans du décès de FHB, le Rhdp fier de célébrer son référent politique '' .