Co Korhogo: Sauvé par Zoro Marc, ce que dit le joueur Lahouri Junior

Lahouri Junior, le joueur du Club omnisports de Korhogo ( COK), avait été abandonné par son club après avoir contracté une maladie il y a quelques mois. Il a eu la vie sauve grâce à Zoro Marc qui a pris ses soins en charge. Voici son message quelques jours après sa sortie d'hôpital.

Lahouri Junior : ''Je rends grâce à Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour ma guérison''

Juste après l'annonce de la création d’un nouveau syndicat dénommé Union des footballeurs professionnels de Côte d’Ivoire (UFPCI) dont il est le président, l’ex-international ivoirien, Zoro Marc, a aussitôt été confronté à une farouche opposition de la Fédération ivoirienne de football qui a publié un communiqué pour faire savoir qu’elle ne reconnaissait que l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI) dirigée par Cyrille Domoraud, en tant que groupement d'intérêt lui étant affilié.

De son côté, Zoro Marc n’a pas attendu la reconnaissance de la FIF pour se mettre au service des footballeurs ivoiriens. Le mercredi 16 novembre dernier, l’UFPCI a volé au secours d’un joueur du Club omnisport de Korhogo répondant au nom de Junior Lahouri. Le jeune footballeur était malade depuis plusieurs semaines et avait été abandonné par son club. Informé de la situation du jeune footballeur, Zoro Marc a ordonné la prise en charge immédiate de ce dernier.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette intervention a sauvé la vie du jeune footballeur. Transféré d'urgence à l'Hôpital militaire d'Abidjan, le joueur va mieux. Et il est même sorti de l'hôpital après plusieurs semaines d'hospitalisation. Quelques jours après sa sortie d'hôpital, le jeune homme a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à ses soins.

" Je rends grâce à Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour ma guérison car ce n'était pas évident. Dieu est juste et fidèle. Du fond du cœur, je dis merci à toutes ces personnes de près comme de loin qui m'ont soutenu spirituellement, physiquement, moralement et financièrement. Merci à l’UFPCI ( Union des Footballeurs Professionnels de Côte d’Ivoire ). Merci à tous les footballeurs du championnat ivoirien. Merci aux journalistes. Merci à toutes ces personnes sur Facebook qui mon apporté leurs soutiens. Merci à ma ‘’grande famille’’ qui ne m’a pas laissé, qui m’a soutenu au début jusqu’au jour d’aujourd’hui. J’ai encore besoin de vos prières pour reprendre mon boulot, pour retrouver le chemin du terrain car je vis du foot. Encore merci à tous. MERCI SEIGNEUR", a éceit Junior Lahouri sur la toile.