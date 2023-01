Côte d’Ivoire : Anne OULOTO rencontre les signataires de la trêve sociale

Le lundi 30 janvier 2023, madame Anne OULOTO, la ministre de la Fonction publique, s’est entretenue avec les huit (8) signataires de la nouvelle trêve sociale dans le cadre de la mise en place d’une feuille de route pour leur collaboration en 2023.

Fonction publique : Anne OULOTO et les responsables syndicaux élaborent la feuille de route de 2023

Après le protocole d’accord signé le 8 Août 2022 à Abidjan, mettant en lumière le renouvèlement de la trêve sociale allant de 2022 à 2027, la ministre de la fonction publique, Anne Désirée OULOTO et les huit (8) signataires de cette nouvelle trêve sociale se sont rencontrés ce lundi en vue de mettre en place la feuille de route de leur collaboration en 2023. Ainsi, elle a commencé par formuler ses vœux les meilleurs aux responsables des organisations syndicales, leur a traduit sa confiance en les invitant tous à travailler ensemble pour la consolidation des acquis pour une paix durable en Côte d’Ivoire.

Anne OULOTO a présenté à ses partenaires, les différents points prévus pour les prochaines rencontres dont il s’agira, entre autres l’installation des comités sectoriels de dialogue social dans les ministères, de l’installation du conseil consultatif de la Fonction publique et du comité du dialogue social dans la Fonction publique. A cet effet, SORO Mamadou, porte-parole des responsables syndicaux et Secrétaire général de la Centrale humaine, a salué au nom de ses collègues, la disponibilité et le pragmatisme de la ministre, sans manquer de lui adresser en retour leurs meilleurs vœux.

Des vœux qui expriment, selon lui, l’expression de leur engagement commun pour la consolidation de la paix sociale. Ensuite, le porte-parole des responsables syndicaux a interpelé madame Anne Désirée OULOTO qu’il était temps d’opérationnaliser le plus vite possible la mise en place de ces organes dans le but de consolider la trêve sociale. Pour terminer, la ministre s’est félicitée de cette approche et a traduit sa fierté à ses hôtes tout en leur garantissant l’écoute du gouvernement et sa disponibilité à l’endroit des syndicats.

Yahafe Ouattara : www.afrique-sur7.ci