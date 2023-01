Conférence sur le Journalisme Local en Namibie: La Côte d'Ivoire dignement représentée

La Côte d'Ivoire prend part à la conférence internationale sur le Journalisme Local édition 2023, du 28 Janvier au 03 février prochain en Namibie.

Côte d'Ivoire - Développement local: La contribution des Journalistes locaux saluée en Namibie

Seul pays francophone invité à cette rencontre de haut niveau, la Côte d'Ivoire est représentée par François M'BRA II, Journaliste, Consultant, spécialiste des questions de développement local, 1er Vice-président du Réseau des Journalistes spécialistes des questions agricoles de la CEDEAO( REJA-CEDEAO). Cette conférence, organisée par Konrad Adenauer Stiftung ( KAS) Media Afrique, a pour objectif de jeter un regard sur le journalisme local en général et en particulier les radios locales et leur contribution au développement.

Le journalisme local et le digital, les innovations au sein des rédactions des radios locales, l'avenir des radios locales dans un contexte d'explosion d'informations dans les réseaux sociaux, la présentation des nouveaux médias locaux en Afrique du Sud et au Kenya, sont autant de questions abordées par les journalistes et gestionnaires de médias anglophones. La Côte d'Ivoire, par l'entremise de son représentant, a partagé son expérience sur la contribution du Journalisme Local en général et du Journalisme radio locale au développement du pays.

Le représentant de la Côte d'Ivoire, partageant son expérience sur la contribution du Journalisme Local au développement, s'est appesanti sur la région de Gbêkê( centre du pays). Il a indiqué l'implication active des journalistes correspondants en général et en particulier ceux des radios locales, dans la lutte contre la COVID 19 à travers l'Association des Radios de Gbêkê , membre de la plateforme Radio Santé, l'Union des Journalistes de Bouaké ( UJB) et l'Union Nationale des Journalistes Correspondants de Presse de Côte d'Ivoire ( UNAJCOP-CI), forte de plus de 250 membres , repartis sur l'ensemble du territoire national.

Abordant, son deuxième thème "Radio Local Journalism, last Chance ?", le spécialiste des questions de développement local a égrainé les différentes initiatives mises en place par les radios locales dans le processus de développement des différentes régions du pays. "Les radios locales ont joué un rôle prépondérant dans le retour de la Paix en Côte d'Ivoire. Elles ont toujours été au coeur des grands événement ayant pour objectif de contribuer au développement de nos régions. À Bouaké, les responsables de radios, les journalistes et animateurs ont toujours répondu présents quand il s'agit d'apporter leur contribution pour le bien-être des populations. C'est le lieu d'appeler le Gouvernement ivoirien,les fondations , les organisations Non Gouvernementales ( ONG) et autres organisations internationales à aider les organisations de Journalistes en générale et en particulier les radios locales en leur apportant des financements", a indiqué l'ancien Boursier du Gouvernement Américain.

Pour le Directeur Afrique de Konrad Adenauer Stiftung ( KAS) Media, Christoph Plate, le journalisme radio locale peut et doit être la dernière chance. Pour atteindre cet objectif, les journalistes doivent se mettre entièrement au service des communautés et travailler dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. La Côte d'Ivoire est représentée pour la deuxième fois par le secrétaire aux Affaires Extérieures de l'Union Nationale des Journalistes Correspondants de Presse de Côte d'Ivoire (UNAJCOP-CI) après sa première participation en 2022 à Lilongwé au Malawi.