Côte d'Ivoire - Agboville: Grosse colère contre le maire N'Cho Acho Albert

L'adhésion officielle au RHDP, le lundi 06 février 2023, du maire de la commune d'Agboville, le colonel N'Cho Acho Albert, enflamme la toile depuis quelques heures. Tout est parti d'un post sur les réseaux sociaux, dénonçant l'absence répétée du maire sortant durant ses deux (02) premiers mandats, mais qui est candidat à un troisième mandat.

RHDP-Agboville: Le maire sortant N'Cho Acho Albert au cœur d'une vive polémique

"Plus besoin d'un élu qui abandonne son peuple pendant cinq années (un mandat), puis qui réapparaît à quelques mois de la fin de son mandat parce qu'il veut briguer un troisième mandat. Allez dire au maire sortant, N'cho Acho Albert que maintenant qu'on sait qu'il est valide, sa population d'Agboville qui l'a élu maire à 2 mandats successifs, aspire le voir dans les locaux de la mairie ( dans son bureau) et sur le terrain pour s'occuper pleinement de sa ville et son peuple qui l'a élu maire", indique d'entrée un internaute. Et d'ajouter: "En vérité, qu'il sache qu'il n'a pas été élu pour disparaître 5 ans et réapparaître à quelques mois de la fin de son mandat. Non ! Non ! Nous ne voulons plus de cette manière de gouverner notre Ogbogba".

Depuis l'annonce du maire N'Cho Acho Albert d'adhérer au RHDP d'Alassane Ouattara, ainsi que de se porter candidat aux élections municipales 2023 à Agboville, il est régulièrement l'objet de vives réactions de la part de certains habitants de la ville, ainsi que des militants de son nouveau parti politique. "Son mandat de 10 années de gestion à la tête de la mairie d'Agboville, est négatif. Sa santé l'a éloigné de son bureau depuis plusieurs mois voire des années, et le vide dans son curriculum vitae politique au RHDP, sont les 3 principales raisons de notre mécontentement", ont dénoncé, récemment, des militants du RHDP-Agboville.

Les détracteurs du maire s'indignent du fait qu'il ait subitement retrouvé de l'énergie pour réunir différentes couches sociales ces derniers temps, à l'approche des élections municipales, alors qu'il était invisible depuis bien longtemps. "Ce qu'on ne comprend pas, c'est que depuis que le maire sortant, N'Cho Acho Albert, a eu l'aspiration de briguer un troisième mandat, il a eu subitement la force pour réunir les chefs traditionnels et de communautés à la bibliothèque, pour leur annoncer sa candidature à sa propre succession. Quelques semaines plus tard, il a manifesté un zèle total pour réunir toute la population en présence de certains militants du RHDP, en l'occurrence monsieur le coordonnateur RHDP de l'Agnéby-Tiassa, pour annoncer officiellement son appartenance au RHDP et sa candidature à sa propre succession.

La semaine dernière, le maire N'Cho Acho Albert a eu encore cette force de David comme vous pouvez le constater sur les images, à être présent à la cérémonie de présentation et d'entrée officielle au RHDP. Je remercie Dieu le père pour la santé qu'il accorde au maire, je souhaite la bienvenue et bon vent au maire dans sa nouvelle famille politique, mais qu'il sache que la population ne peut plus encore accorder un suffrage à une personne qui va s'absenter cinq années puis réapparaître à quelques mois de la fin de son mandat parce qu'il aspire à briguer un poste (...) Je préfère que tu te reposes vieux. Faut pas, on va te donner et tu vas encore nous abandonner pour 5 ans, sans te soucier de nous pendant un mandat complet", prévient un natif d'Agboville.

Il faut noter que le colonel N'Cho Acho Albert a été élu maire indépendant en 2013 face à Adama Bictogo, actuel député d'Agboville commune et président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a été réélu en 2018 sous la même bannière. Son ralliement au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix(RHDP) va-t-il lui assurer un troisième mandat ? Bien malin qui pourra répondre à cette interrogation.

Tizié TO Bi

Correspondant régional