Côte d'Ivoire : Accusé de racket, l' OSER se défend

Dans un communiqué officiel, l'Office de sécurité routière (OSER) a réagi face à la vague d'accusations de racket dont il fait l'objet. La structure étatique assure qu'elle n'est nullement impliquée dans les faits de racket à Yopougon rapportés sur les réseaux sociaux.

Côte d'Ivoire : L' OSER rejette les accusations de racket

De lourdes accusations de racket impliquant l'OSER avaient été relayées sur les réseaux sociaux dans la journée du mercredi 15 février 2023. La scène de corruption aurait eu lieu dans la commune de Yopougon. Selon un internaute, un agent de l'office de sécurité a perçu 500 francs CFA de la part d'un chauffeur de taxi.

L'Office de sécurité routière a tenu à réagir devant ces accusations portées contre elle. En effet, dans une note officielle, l'OSER a tout d'abord préciser que depuis septembre 2021, il n'a plus en charge l'aspect répressif des infraction au code de la route. "L'OSER ne dispose plus d'agent permanent sur le terrain, sauf pour des missions ponctuelles et périodiques de grande campagne de sensibilisation", rapporte le communiqué.

L'office fait savoir également que sa mission principale est désormais portée essntiellement sur la sensibilisation au respect du code de la route, et la formation des acteurs professionnels et les usagers de la route.