Yaya Fofana, président du MFA: "Je crois à une alliance PDCI - RHDP"

Le président du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), Yaya Fofana, était l’invité, dimanche 19 février 2023, du ‘‘Journal du Dimanche’’, l’émission politique de la Web Tv, ‘‘Le Mandat TV’’. Interrogé sur plusieurs sujets de l’actualité socio-politique nationale, le président du MFA a réaffirmé l’attachement de son parti aux idéaux prônés par le président de la République, Alassane Ouattara, et a réitéré le voeu du MFA d’être associé aux activités du RHDP. Ci-dessous, de larges extraits de son intervention.

Yaya Fofana: « Le MFA soutient toutes les actions de développement et les réalisations du Président Alassane Ouattara, mais… »

(…) Notre formation politique est allée à un congrès en 2018, qui a porté à la tête du parti Issiaka Ouattara, et au cours de ce congrès, nous avons signé un manifeste qui stipulait la création d’un parti unifié. Nos militants l’ont signé. Suite à cela, il n y a plus eu d’activités. Je vous rappelle qu’un parti politique nait au cours d’un congrès ordinaire et se dissout au cours d’un congrès extraordinaire. Le MFA, en tant qu’entité, membre-fondateur du RHDP, à part entière, n’est pas allé à un congrès de dissolution. Aucun parti membre du RHDP n’est allé à un congrès de dissolution. Il nous a été indiqué que nous allions à un parti unifié et qu’avec le temps, comme vous le dites, nous allons être absorbés. Nous constatons, aujourd’hui, que seuls les militants du RDR sont les animateurs du RHDP. Je vous explique. Au sein du secrétariat Exécutif du RHDP, il n y a aucun cadre du MFA qui y figure. Comment voudriez-vous que nous acceptions de disparaitre au profit du RHDP où nous ne figurons nulle part, dans les instances ?

Les attentes du MFA

Nous attendons que le RHDP nous associe aux activités du parti. Et que les cadres du MFA, exclus jusque-là des activités du parti, puissent participer aux activités du RHDP. Et que le MFA aussi ait sa place dans la gouvernance du RHDP. Parce que les partis membres du RHDP ont des cadres qui sont dans le gouvernement et occupent des postes de responsabilité dans ce pays, sauf le MFA. Nous ne pouvons pas avoir nos attributs au RHDP et être exclus de la gouvernance de ce parti

« La place des enfants d’Houphouët-Boigny se retrouve au RHDP » (Yaya Fofana)

Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. Moi, je crois plutôt à une alliance PDCI-RHDP. À l’alliance PDCI-RHDP, parce que nous sommes des houphouëtistes. La place des enfants d’Houphouët-Boigny se retrouve au RHDP. Et je l’ai toujours prôné pendant plus de 20 ans, en demandant à ce qu’on se retrouve en tant enfants d’Houphouët-Boigny. Et si le PDCI veut garder son identité et sa dénomination, qu’il s’approche du RHDP pour signer une alliance pour qu’on soit fort. Nous avions l’habitude de travailler ensemble. Et depuis l’opposition politique, nous avions travaillé ensemble. Il n’y a pas mal d’enfants du PDCI et du MFA qui sont au sein du RHDP. Il faut mettre tous ceux-là à l’aise. Je ne vois pas aujourd’hui des militants pro-PDCI qui sont au PPA-CI.

Non seulement ils n’ont jamais travaillé ensemble, puis ce n’est pas la même vision. Nous avions travaillé dans les difficultés, mais aujourd’hui il y a des facilités, il faut qu’on continue de travailler ensemble pour consolider la cohésion sociale dans notre pays (…) En politique, tout est possible ! Vous venez de constater que récemment, lors de la remise du Prix Houphouët-Boigny UNESCO pour la paix, il y a eu un rapprochement entre le président Bédié et le président Ouattara. Je pense que c’est un signal fort. Un signal qui nous amène à faire confiance à ces deux leaders. Nos leaders aujourd’hui, ce sont les présidents Bédié et Ouattara. Nous souhaitons que ces leaders se rapprochent. Que ces enfants d’Houphouët-Boigny se retrouvent pour consolider la paix et la cohésion.

Les prochains défis du MFA

Les défis du MFA sont, entre autres : faire respecter la démocratie en Côte d’Ivoire, faire respecter les valeurs civiques, amener les ivoiriens à s’intéresser à la vie de leur nation, bâtir une nation ivoirienne où on m’identifiera pas comme un étranger à cause de mon nom. C’est cela mon combat, c’est le combat du MFA. Comme je vous le disais tantôt, nous ne voulons pas que, sous prétexte que je suis animateur d’un parti politique, tout le privilège revienne à ma région natale. Nous sommes un pays, nous sommes une nation, c’est ce que nous devons consolider. Dommage que nous n’ayons pas de moyens.

Ce que Yaya Fofana pense de la gestion du président Ouattara

Je profite (…) pour féliciter le Président Alassane Ouattara. C’est pour cela, d’ailleurs, le MFA soutient toutes les actions de développement et les réalisations du Président de la République. C’est pour cela, nous voulons rester avec ce grand leader pour toujours continuer à travailler. Si vous voyez que nous demandons à rester au RHDP, nous estimons que le président du RHDP s’appelle Alassane Ouattara. Le président Yaya Fofana revendique sa place, et la place du MFA au RHDP, c’est pour toujours continuer à travailler. Ce que nous constatons aujourd’hui, c’est qu’on voit un travail merveilleux. Tous les Ivoiriens sont satisfaits de son travail. Les Ivoiriens sont satisfaits du travail du Président de la République.