Bouaké: Le RHDP scelle l'union sacrée pour rafler toutes les élections

Le débat de l’unanimité de la candidature aux élections municipales de 2023 du ministre Amadou Koné pour le compte du parti au pouvoir le RHDP à Bouaké est désormais clos. Après le choix de la direction du parti et les populations de Bouaké, c’est une fois encore le maire sortant Nicolas DJIBO qui en son nom et au nom du doyen Fanny IBRAHIMA ( une grande figue politique de Bouaké, ancien maire) de saluer ce choix et d’apporter tout leur soutien à Amadou Koné. C’était le dimanche 19 février 2023 au cours d’une rencontre avec tous les secrétaires départementaux RHDP du Gbêkê. Jacques Assahore , le choix du parti pour les régionales dans le Gbêkê a également reçu le soutien de tous.

Nicolas DJIBO, Maire sortant RHDP de Bouaké: "Amadou KONÉ est mon candidat et il gagnera"

C'est une image saisissante qui marque les esprits à Bouaké et dans la région du Gbêkê ( centre), le ministre des transports Amadou KONÉ, le maire sortant Nicolas DJIBO, Jacques ASSAHORE et les départementaux de Bouaké unis pour de grandes victoires du RHDP aux élections municipales et régionales à venir. Avec une unanimité autour du ministre Amadou Koné pour les municipales à Bouaké et Assahore Jacques pour les régionales dans le Gbêkê. C’était le dimanche 19 février 2023 au siège régional du RHDP à Bouaké, après une longue nuit de discussion le samedi 18 février 2023 à la résidence du Ministre des transports pour aplanir les malentendus et dénoncer le manque de cohésion nécessaire à l’atteinte des objectifs définis par le Président du Parti présidentiel.

Leader charismatique du parti au pouvoir dans la région du Gbêkê et particulièrement à Bouaké, le député de Bouaké commune Amadou Koné, membre du Directoire et superviseur général RHDP du Gbêkê a reçu tous les acteurs politiques clés du parti à son domicile de Bouaké le samedi avant d’élargir la rencontre aux départementaux le dimanche. A cette occasion Amadou KONÉ a informé les responsables départementaux de l’union qui règne désormais au sein des premiers responsables. Il a par la même occasion exhorté chacune et chacun des militants à leur emboîter le pas.

Jacques ASSAHORE quant à lui, a remercié Amadou Koné pour son humilité et son sens du rassemblement. Il en a profité pour renouveler son engagement à faire triompher le RHDP aux prochaines élections Régionales avec l’appui du Ministre et des départementaux.

Nicolas DJIBO et Fanny IBRAHIMA soutiennent la candidature d’Amadou Koné

Enfin, prenant la parole, le Maire sortant Nicolas DJIBO a en son nom et au nom du Doyen FANY IBRAHIMA , hors du pays , salué cette nouvelle dynamique avant de renouveler son dévouement au Parti. Il en a profité pour clore le débat sur les candidatures aux élections municipales. Nicolas DJIBO a annoncé qu’il ne sera pas candidat à sa propre succession. « Amadou Koné est mon candidat et il gagnera avec nous tous à ses côtés », a soutenu Nicolas DJIBO avant de remercier le président du parti pour le choix porté sur Amadou Koné.

C’est dans une ambiance festive que les responsables politiques du RHDP du Gbêkê ont pris l’engagement de rafler toutes les circonscriptions électorales. Enfin, Amadou KONÉ s’est engagé à aller à la rencontre de tous les autres responsables politiques, notamment le Ministre SIDI Touré afin d’assurer une victoire éclatante du RHDP partout dans le Gbêkê. Des bureaux au sein du siège régional du RHDP à Bouaké ont été attribués au maire sortant Nicolas DJIBO et au candidat pour les régionales Jacques ASSAHORE pour servir le parti.

Avec Sercom RHDP-BOUAKÉ