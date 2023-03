FIF : Le Président Idriss Diallo reçu par le Ministre de la Promotion de la Jeunesse

Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football, M. Yacine Idriss Diallo a été reçu en audience, mardi, par le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion Professionnelle et du Service Civique, M. Mamadou Touré.

Ce qu'il s'est passé entre Idriss Diallo et Mamadou Touré

Les échanges ont essentiellement porté sur la question de la promotion de la Jeunesse par le football et surtout, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations « Côte d’Ivoire 2023 ».

Les deux hommes dévoués à la cause de la Jeunesse, ont convenu de collaborer étroitement dans les prochains jours.

« Ce n’est pas un hasard quand le Président de la République a déclaré l’an 2023 l’année de la Jeunesse. Nous voulons à l’occasion, que vous vous impliquez, vous et vos services pour la réussite de la prochaine CAN et surtout pour la victoire de notre équipe nationale. Comme vous l’aviez déjà fait en 2015 quand la Côte d’Ivoire remportait la CAN. Vous occupiez le poste de Conseiller en charge de la Jeunesse », a indiqué M. Yacine Idriss Diallo.

Pour sa part, le Ministre Mamadou Touré a bien apprécié la démarche du Président de la FIF et a promis de s’impliquer comme par le passé. « C’est un honneur que le Président de la République nous fait en déclarant 2023 l’année de la Jeunesse. Et cette année débouche sur la prochaine CAN. Nous avons donc l’obligation de nous impliquer pour la réussite de cet événement. Qui dit sport en général et football en particulier parle de jeunesse. Nous nous sommes toujours impliqués, à toutes les campagnes des Éléphants quand nous étions Conseiller en charge de la Jeunesse. Je serai encore et toujours là, vous pouvez compter sur moi », rassure le Ministre Mamadou Touré.

Notons que le Président de la FIF était accompagné de ses plus proches collaborateurs à savoir MM. Malick Tohé (1er Vice-président), Koné Mamadou (3ème Vice-président), Salif Bictogo (Président de la Ligue Professionnelle) et du Conseiller Hamed Ouattara.