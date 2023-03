Côte d'Ivoire - Filière manioc: L’ ADFMA et WAVE veulent améliorer les conditions de vie des acteurs

L’Agence de Développement de la Filière Manioc (ADFMA) et le Centre Régional d’Excellence Central and West African Virus Epidemiology (WAVE) ont signé, mercredi 1er mars 2022 à Abidjan, un accord de partenariat.

Accord de partenariat : L’Agence de Développement de la Filière Manioc (ADFMA) et le Centre Régional d’Excellence Central and West African Virus Epidemiology s'unissent pour l’accès de matériel végétal de qualité

Cette collaboration vise à améliorer les conditions de vie des acteurs de la filière manioc en Côte d’Ivoire, à travers notamment la promotion de la production durable du manioc, l’ADFMA et WAVE ont décidé de faciliter l’accès des producteurs à du matériel végétal de qualité, exempt de maladies.

Il s’agira principalement de développer et de vulgariser les variétés de manioc Tinandjo, Es sakpal et Samanké à travers ; la production et la mise à disposition de boutures saines des variétés de manioc Tinandjo, Es sakpal et Samanké, rares et connues pour leur qualité dans la production d’Attiéké ; la formation des producteurs et multiplicateurs de semences aux bonnes pratiques agricoles et à la reconnaissance des symptômes des maladies du manioc.

Directeur Exécutif du WAVE, Prof. Justin Pita, a, pour sa part, exprimé sa gratitude. «Nous voulons remercier l'ADFMA pour la confiance placée en nous. Nous ferons tout pour être à la hauteur et allons nous mettre immédiatement au travail pour produire le nombre de boutures saines requises à mettre à la disposition des producteurs», a déclaré prof Pita. A son tour, YEDOH Nomel Kevin, Président du Conseil d’Administration, s'est dit rassuré par cette collaboration.

«Partout où nous allons, les cultivateurs nous montrent l'application que vous leur avez donnée pour diagnostiquer les maladies dans leurs champs de manioc. Cela montre que nous ne nous sommes pas trompés de partenaire », s’est-il réjoui. Avant d’ajouter qu’il a décidé de marcher avec ceux qui, comme son agence, souhaitent faire avancer l'agriculture en Côte d'Ivoire, en commençant par le manioc. WAVE produira des boutures saines de manioc pour l'ADFMA. Leur objectif, en plus d'utiliser des boutures saines, est de pouvoir avoir une traçabilité, de WAVE jusqu'au produit fini chez le consommateur.

Info: CT