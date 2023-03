Journée CECI du sport : Martine Coffi-Studer satisfaite de la 1re édition

Martine Coffi-Studer est satisfaite de la première édition de la Journée CECI du sport qui a eu lieu récemment à Grand-Bassam. La présidente de la Coalition des entreprises de Côte d'Ivoire pour la santé s'est réjouie du "franc succès" qu'a connu l'événement auquel ont pris part plusieurs entreprises.

Martine Coffi-Studer : "L'objectif est atteint et j'en suis la plus heureuse"

La première édition de la Journée CECI du sport a réuni plusieurs entreprises à Grand-Bassam le samedi 25 février 2023 autour d'activités sportives, notamment le maracana, la pétanque, la natation, la marche et la Zumba. Martine Coffi-Studder, la cheville ouvrière de cet événement, n'a pas caché son plaisir devant l'engouement suscité par la journée de sport.

"C'était un franc succès. Vous avez vu l'engouement. Il y a des personnes qui étaient là dès 6 heures. Certaines sont arrivées à 6h30, d'autres à 7 heures. Il y en a qui ont fait deux tours de parcours. Il y a eu le tournoi de maracana, le jeu de pétanque, le baby-foot. C'était une journée pleine. J'ai été impressionnée par le nombre de femmes qui ont participé à la Zumba. Je remercie avant tout la mairie de Grand-Bassam. J'avais sensibilisé sur cette activité. Monsieur le maire a vraiment pris les choses au sérieux dès le départ. Il a mis son équipe et son cabinet à notre disposition. On a travaillé de manière très suivie, régulière et professionnelle", a laissé entendre la présidente du conseil d'administration de Bolloré.

Par ailleurs, Mme Coffi-Studer a fait savoir que la CECI pourrait ne pas attendre l'année 2024 pour lancer la seconde édition de la journée du sport. "Vu l'engouement et le nombre d'entreprises, on pourrait faire deux éditions cette année. L'objectif est atteint et j'en suis la plus heureuse", s'est exprimée l'ancienne ministre de la Communication.

Amadou Koné, ministre ivoirien des Transports, a rehaussé la cérémonie par sa présence. Il faut rappeler qu'à travers la Journée du sport la CECI veut encourager le travail d'équipes et la collaboration. "En proposant des activités sportives à nos salariés, nous montrons que nous sommes une entreprise engagée pour le bien-être de nos employés", a déclaré Martine Coffi-Studer lors de la conférence inaugurale le vendredi 24 février 2023.