Agboville : La présidente du PRD exhorte les femmes de l'AFUC à l’autonomisation

La présidente du parti Pour la République et la démocratie (PRD), Me Viviane Tanoé, a exhorté, le samedi 25 février 2023, les femmes d'Agboville, à la fraternité et à la cohésion sociale, lors de l’investiture de la présidente de l’AFUC (Association des femmes unies du Château) et son bureau.

Agboville - Me Viviane Tanoé (présidente du PRD)aux femmes: "Vous devez vous battre pour votre autonomisation"

Élus, cadres, autorités coutumières, présidents d’associations de jeunesses et de femmes et forces vives de la population, se sont retrouvés dès les premières heures de cette journée, au carrefour du Bonheur du quartier Obodjého-Château, pour communier avec les membres de la dernière-née des associations de femmes du chef-lieu de l’Agnéby-Tiassa.

« Chères femmes, chères sœurs, je tiens à vous féliciter pour cette belle initiative de vous mettre ensemble, de vous rassembler en vue de fédérer vos forces. Je suis fière de vous; c’est pourquoi, je n’ai pas hésité à associer mon image à cette cérémonie. Je constate donc que je n’ai pas eu tort vu la forte mobilisation. Bravo à vous ! », s’est réjoui Viviane Tanoé, marraine de la cérémonie. La femme, selon la notaire de formation, doit prendre des initiatives en faveur de son épanouissement et du développement de sa communauté.

« Vous devez vous battre pour votre autonomisation. Et cela passe par ce genre d’organisation de qualité. Pensez à mieux vous structurez en coopérative afin de bénéficier de prêts, de subventions et d’aides de l’État, des institutions ou des collectivités locales et même des élus et cadres de la région. N’acceptez plus d’accompagner les autres. Vous devez vous battre pour vous prendre en charge pour demeurer de véritables soutiens pour vos maris et vos enfants », a confié la présidente des ONG "Femmes plurielles", qui s’occupe de l’autonomisation financière des femmes et "AEKABA" qui soutient le orphelins, les enfants démunis et de la rue.

Saisissant l’occasion, Me Viviane Tanoé a traduit ses encouragements à dame Okoma Motochi Liliane et son bureau, ainsi qu’à l’ensemble des femmes venues nombreuses pour la circonstance, à la solidarité et au vivre ensemble. « Chères filleules et femmes d’Agboville, pour rester dans la droite ligne du développement qu’à amorcé la Côte d’Ivoire depuis quelques années, nous devons maintenir au sein de nos communautés un climat de paix. C’est pourquoi, je vous exhorte à l’union, à la fraternité et à la cohésion sociale. Je compte sur vous et vous pouvez aussi compter sur votre marraine que je suis pour vous accompagner », s’est engagée la présidente du PRD.

Notons que la cérémonie a enregistré la participation du colonel Abou Anne-Marie, députée suppléante Agboville commune; du conseiller technique du ministre de la Santé, Édi Charles, et de Choho Thomas, 3e adjoint au maire d’Agboville. Créée en janvier 2023, l’AFUC a pour principale objectif de consolider les liens de fraternité, d’entraide tout en luttant pour l’autonomisation de ses membres.

Tizié TO Bi

Correspondant régional