Côte d'Ivoire: Ce qui n'a jamais été dit sur la vie d' Hamed Bakayoko ( Témoignage)

10 mars 2021 - 10 mars 2023, voici deux ans que le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO fut arraché brusquement à l'affection de tout un peuple qui continue de le pleurer. En ce jour anniversaire de son décès, il est substantiel et nécessaire de l’immortaliser, le célébrer par tout moyen. Qui était HAMBAK ?

10 mars 2021 - 10 mars 2023 / Journée commémorative du rappel à Dieu d'Hamed Bakayoko: La nation te pleure Hambak

HAMBAK est l'incarnation effective de cette pensée du Président Félix Houphouët BOIGNY : « On peut servir à tous les postes pourvu qu'on y mette tout son cœur ». Cette pensée du père de la nation ivoirienne, de la Côte d’Ivoire moderne, le Président Félix Houphouët BOIGNY, n'est pas tombée dans l’oreille d'un sourd.

Elle a plutôt guidé, modélisé, catalysé le jeune Hamed BAKAYOKO tout le long de sa vie. En effet, la vie de ce jeune Bon Chic Bon Genre (BCBG) n'a laissé personne indifférent aussi bien en Côte que sur le continent. Il a marqué son époque sur les plans sociopolitique, culturel et économique par son acharnement au travail, par le don de soi et par sa générosité.

N’est-ce pas lui, jeune étudiant et Président de l'Amicale des étudiants et élèves ivoiriens au Burkina Faso, qui a fait améliorer les conditions de vie de ses camarades en instruisant le Président Houphouët BOIGNY de leur précarité et leur souffrance lorsqu'ils y étaient dans le cadre de leurs études à l’ère d'une Côte d’Ivoire sous la gouvernance du parti unique ?

Le combat politique d'Hamed BAKAYOKO

Eh oui ! Son combat politique, sa solidarité pour le bien-être de ses semblables et de son environnement social ne datent pas de maintenant. Ne dit-on pas qu’aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années ? Oui, tout jeune, Hamed a mis les petits plats dans les grands, dans l’humilité, dans le respect, dans la courtoisie, dans la résilience pour arriver au sommet de la pyramide.

Houphouëtiste averti et engagé, de retour du Burkina, il s'est consacré corps et âme à la défense du PDCI-RDA pendant l’avènement du multipartisme en 1990 au risque de sa vie. L'un de ses compagnons de lutte y a perdu la vie, victime des atrocités de la FESCI au sein de l’université, en l’occurrence Thierry ZEBIÉ dont le seul crime fut la défense et son soutien au PDCI-RDA qui a malheureusement effacé de sa mémoire ce combattant du Mouvement des Élèves et Etudiants de Côte d'Ivoire (MEECI).

Le MEECI était une organisation syndicale estudiantine proche du PDCI-RDA. Le combat politique d'Hamed BAKAYOKO à l’échelle nationale commence avec le multipartisme et l'organisation de l’élection présidentielle de 1990 au cours de laquelle il prit toute sa place dans le processus de la mobilisation dans les organisations associatives de jeunesse.

Hamed Bakayoko et le surnom de GOLDEN BOY

Plusieurs organisations politiques ont participé à cette élection, notamment le FPI de Laurent GBAGBO. Cependant, c'est sa rencontre avec la première Dame Dominique OUATTARA, qui le présentera plus tard à son époux Alassane OUATTARA, Premier ministre du Président Félix Houphouët BOIGNY, qui va le révéler à toute la Côte d'Ivoire.

Son dynamisme, sa hargne à la tâche et la confiance convainquent la Première la Dame qui finit par lui ouvrir le chemin de l'envol. Il choisit alors la voie de la communication et devient homme de media influent avec la création du journal Le Patriote puis PDG de Radio Nostalgie.

De ce piédestal d’homme de média, il rayonne sa personnalité aussi bien en Côte d’Ivoire que hors de ses frontières et intègre les réseaux internationaux importants et influents. Sa montée fulgurante et sa réussite lui valent le surnom de GOLDEN BOY. Il est un modèle de réussite, une icône pour toute la jeunesse du pays qui s’identifie à lui.

Du PDCI-RDA au RDR...

Tous ses amis sans distinction de parti politique lui vouent respect, admiration et reconnaissance à cause de son altruisme, son philanthropisme et sa fidélité aux principes du bonheur pour tous. Jeunes, Vieux, Malades, sont tous unanimes de sa générosité légendaire.

À la mort du Président Houphouët BOIGNY en 1993, il adhère au Rassemblement Des Républicains (RDR), un parti politique issu du démembrement du PDCI-RDA, dirigé par Djeni KOBINA suite au conflit fraternel des héritiers du père de la nation.

C'est au sein de ce parti qu'il gravit toutes les marches pour en devenir l’un des maillons les plus importants du dispositif de la quête du pouvoir d’État remporté en 2010 par son mentor le Président Alassane OUATTARA.

Fidèle parmi les fidèles du Président Alassane Ouattara

Au sein du gouvernement, en qualité de ministre, il se distingue par son abnégation au travail bien fait, par sa clairvoyance et son intelligence à gérer les dossiers les plus sensibles et abscons. Du ministère de l’intérieur en passant par celui de la Défense, il finit par convaincre, par faire taire les plus pessimistes, les réticents et ceux qui doutaient encore de sa capacité à assumer les plus grandes responsabilités de l’État.

Fidèle parmi les fidèles du Président de la République, il devient le Premier Ministre, Chef du gouvernement le 30 juillet 2020 après y avoir été intérimaire pendant l'absence du Premier Ministre Amadou Gon COULIBALY pour raison de santé; et ce, jusqu’à son décès le 8 juillet 2020. Mais hélas ! Les voies de Dieu sont impénétrables et ses décisions sont insondables.

Adieu GOLDEN BOY !

En effet, après huit mois à la tête du gouvernement, Hamed Bakayoko est arraché brusquement dans la plénitude de sa sacralisation de l’affection de tout un peuple voire tout un continent le 10 mars 2021. Une date qui reste à jamais marquée dans la mémoire de toute une Nation.

En ce jour anniversaire de sa mort, il est indispensable que nous lui témoignions notre reconnaissance. « Quand un homme marche, il laisse des traces». HAMBAK, le GOLDEN BOY a laissé des traces indélébiles qui demeureront gravées dans la pierre. Il doit être HONORÉ.

L’absence de HAMBAK ressemble à un « vide constitutionnel » auprès de la Jeunesse et de ses admirateurs. Adieu HAMBAK ! Adieu GOLDEN BOY !

Par Idriss DAGNOGO

Cadre RHDP Diaspora.