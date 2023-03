Braquage spectaculaire à Abengourou : 10 millions de FCFA emportés

Un braquage spectaculaire a eu lieu dans la ville d’ Abengourou le mercredi 8 mars 2023. Des individus armés de kalachnikov ont braqué une caissière et ont emporté la bagatelle somme de 10 287 000 francs CFA. La gendarmerie de ladite localité a ouvert une enquête.

Abengourou : La gendarmerie ouvre une enquête après le braquage de 10 millions FCFA

Les faits ont eu lieu le mercredi 8 mars 2023 à Abengourou. Ce jour-là, dame Kouassi Amena Marcelline, 43 ans, caissière au sein de la Société de commercialisation de boisson Solibra), est en compagnie du gérant de la société N’guessan Jean-Michel quand deux individus non encagoulés surgissent. Ils sont armés de kalachnikov.

Les indivudus à moto ont pointé une arme à feu en direction de la caissière avant de lui arracher son sac à main. "Selon les dires de la caissière, le gérant de la société, après l'avoir descendue en face de la SIB dans le véhicule de dotation appartenant à la société, de marque Suzuki, couleur verte, immatriculé 4429 KL 01, a eu le désir de se rendre à son domicile privé. Juste après son départ, deux individus l'ont accostée et l'ont menacée avec une kalachnikov, et ont emporté son sac à main contenant ses pièces administratives, son portable et la bagatelle somme de 10 287 000 frcs qu'elle partait verser à la SIB", rapporte la gendarmerie dans une note.

La gendarmerie a décidé de garder à vue la caissière et le gérant pour nécessité d’enquête. Les numéros de téléphone seront tracés. Par ailleurs, tous les corridors bouclés pour des fouilles systématiques. La police et la gendarmerie effectueront des patrouilles en ville.