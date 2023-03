Côte d'Ivoire- Gestion des déchets en milieu hospitalier: Plus de 300.000.000 FCFA decaissés

Côte d’Ivoire- Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, à travers la Direction de l'hygiène publique et de la santé-environnement (DHPS-E), en collaboration avec l'Unité de coordination des projets santé de la Banque Mondiale (UCPS - BM), a remis, le jeudi 09 mars 2023, un important lot de matériels de conditionnement et de collecte de déchets sanitaires, destinés à 33 régions sanitaires.

Côte d’Ivoire: Plus de 300.000.000 FCFA decaissés pour la gestion des déchets en milieu hospitalier

La remise officielle de ce matériel estimé à 377 219 813 FCFA, acquis dans le cadre de la mise en œuvre du second Financement additionnel du projet d’appui au plan national de riposte contre la Covid-19 (FA2/ PA-Covid-19) dont le coût s’élève à 180 millions de dollars, a eu pour cadre l'Institut national de santé publique (INSP) d'Adjamé.

Ce sont: 228 poubelles à pédales de 30 litres, 23 poubelles à roulettes de 240 litres, 55 080 sacs poubelles de 50 litres, 3772 sacs poubelles de 330 litres, 34 chariots de 770 litres, et de 2412 boites de sécurité de cartons de 5 litres.

Ce don, selon le ministère de la Santé, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des établissements sanitaires en matière de gestion durable des déchets sanitaires.

Tizié TO Bi

Correspondant régional

Avec Sercom