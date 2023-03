Côte d'Ivoire: La région du Bélier a bénéficié de trois programmes d'insertion de jeunes

Côte d'Ivoire - Pour la dernière étape d'une tournée dans la région du Bélier pour le lancement d'un programme spécial d'appui à l'insertion des jeunes de cette localité, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et Jeannot Ahoussou Kouadio, le président du Sénat, étaient ce samedi 11 mars 2023 à Toumodi.

Côte d'Ivoire : Le conseil régional du Bélier salue le travail abattu par le gouvernement en faveur des jeunes

Ce fut l'occasion pour le conseil régional du Bélier dirigé par le PDCI, de saluer l'immense travail abattu par le gouvernement en faveur des jeunes de sa région mais surtout à l'endroit des jeunes de toute la Côte d'Ivoire.

"Je tiens à vous rappeler que les programmes d'insertion ne sont pas des mesures isolées mais s'inscrivent dans une politique plus globale en faveur de la jeunesse. Le gouvernement ivoirien est engagé dans une démarche de prise en compte des besoins et aspirations des jeunes et de leur participation active à la vie économique et sociale de notre pays", a fait savoir Raymond Konan, 2eme vice président du conseil régional du Bélier.

Poursuivant, il a informé que sa région a déjà bénéficié de trois programmes d'insertion que sont le Pejedec 1 et 2, ainsi que le c2d en cours de réalisation. Ces programmes, a-t-il précisé, ont été une véritable aubaine pour les 1089 jeunes et 617 femmes de notre région qui ont pu bénéficier de formation de qualité et d'un accompagnement adapté pour trouver un emploi ou créer leur propre entreprise.

"Toutes les actions du gouvernement donnent comme résultats à ce jour, 5240 jeunes et femmes bénéficiaires

2811 jeunes financés pour la réalisation de leur projet individuel ou collectif", a énuméré ce cadre du PDCI.

Une réaction qui sonne comme un désaveu à Soumaila Bredoumy, porte-parole du PDCI qui dénonçait récemment la politique de rattrapage du gouvernement en matiere d'insertion des jeunes.