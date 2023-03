Côte d'Ivoire - Semaine de sécurité routière: Ce qui s'est passé à Bouaké

La caravane de sensibilisation au respect du code de la route dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, organisée par le ministère des transports, a bouclé sa tournée des premiers axes accidentogènes du pays à Bouaké le vendredi 10 mars 2023.

Semaine de sécurité routière : Étape de Bouaké et fin de la caravane de sensibilisation

Après cinq jours, du 6 au 10 mars 2023, de sensibilisation à Adzopé, Yamoussoukro, Daloa, Ferkessédougou, Ouangolodougou et Korhogo, la délégation du ministère des transports conduite par Étienne Kouakou, Conseiller Technique du Ministre Amadou Koné, chargé de la coordination des actions de la sécurité routière, était vendredi à Bouaké ( centre), dernière étape de la tournée et la fin de la semaine de la sécurité routière ( du 3 au 10 mars).

A Bouaké, les émissaires du ministre Amadou Koné, après les civilités à la Préfecture, ont rencontré le comité local de sécurité routière, puis les transporteurs avant de se rendre au lycée Nimbo pour la sensibilisation des élèves.

Le passage du chef de la délégation à l’antenne de radio Savannah FM à Bouaké a mis fin à cette tournée qui a permis aux usagers de la route de mieux comprendre les enjeux des nouvelles mesures prises par le gouvernement en matière de lutte contre l’incivisme routier, cause de nombreux accidents avec son cortège de morts et de blessés.

Tout un processus

C’est une vision du ministre Amadou Koné. Rapprocher l’administration des administrés. Écouter et recueillir les besoins des transporteurs mais également des transportés pour y apporter une réponse.

Dans l’immédiat, avec la mise en œuvre des mesures telles le permis à points, la vidéoverbalisation, le nouveau système d’immatriculation des véhicules automobiles et engins à 2 et 3 roues ect et dans les jours et semaines à venir à travers les États généraux du transport.

Une méthode de travail payante

La caravane de sensibilisation initiée par le ministre Amadou Koné sera déployée chaque mois à travers le pays, selon Étienne Kouakou, chef de délégation.

La méthodologie sera la même, poursuit Samou Diawara, directeur de communication et relations publiques du Ministère des Transports.

« En plus de la presse qui accompagne la mission, nous nous appuyons également sur la presse locale qui parfois relaie l’information dans les langues locales. Après les civilités au corps préfectoral, représentants de l'État dans les circonscriptions administratives, la délégation rencontre plusieurs cibles.

Avec les transporteurs, il s’agit pour nous de parler d’entretien des véhicules, des conditions de travail et de les exhorter à se mettre en règle vis-à-vis des exigences du métier de transporteur . Ce qui passe par avoir tous les documents nécessaires à la profession.

Avec les chauffeurs, les échanges portent sur le respect du code de la route, le respect du temps de travail, le permis à points et le civisme routier.

Avec les élèves et étudiants, nous parlons du comportement du piéton dans l’environnement routier. Nous invitons pour ceux des usagers des 2 et 3 roues au port de casque et au civisme.

Quant aux guides religieux, nous les sensibilisons au civisme, à la responsabilité des parents. Nous invitons les fidèles au respect des règles en matière du transport et de circulation routière.

Enfin, pour que tous ces messages soient bien compris par tous ceux qui ne seraient pas aux rencontres , nous faisons des passages sur les radios locales.

Là-bas, nous revenons sur la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière, le permis à points et la semaine de la sécurité routière pour une bonne compréhension du plus grand public », a ajouté Samou Diawara.

La prochaine semaine de sécurité routière ( 3e édition) et la caravane de sensibilisation ( 2e édition) auront lieu du 3 au 10 avril 2023 à Abidjan et dans le reste des villes de l’Intérieur du pays avec toujours un accent particulier sur les axes accidentogènes identifiés.

La machine Amadou Koné

Rappelons que, pour cette 2e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, c’est un arsenal du ministère des transports, qui s’est déployé du 6 au 10 mars 2023 dans les localités de Adzopé, Yamoussoukro, Bouaké, Daloa, Ferkessédougou, Ouangolodougou, Korhogo et Bouaké dans le cadre d'une caravane de sensibilisation au respect de toutes les règles en matière de transport et de circulation routière.

Y ont pris part, le cabinet, le Coordonnateur des actions de la sécurité routière, la direction générale du transport terrestre et de la Circulation ( DGTTC), l’office de la sécurité routière ( OSER), la direction de communication et relations publiques, la Police spéciale de sécurité routière ( PSSR), QUIPUX Afrique, la Gendarmerie Nationale et la Police nationale ; au total une cinquantaine de personnes, accompagnée d’une dizaine de médias.

Avec Sercom