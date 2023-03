Régionales Guémon 2023- Antoine Bahi (soutien de T. Tailly): "Serey Doh ne peut pas..."

Pour l'élection régionale dans le Guemon, comme dans l'ensemble des 31 régions du pays, le Rhdp a choisi un candidat. Il s'agit du président sortant du conseil régional et membre du directoire du Rhdp, l'ancien secrétaire d'État et membre du gouvernement, Célestin Serey Doh. Un choix qui ne fait pas l'unanimité, obligeant Celestin Serey Doh à affronter une équation qui s'appelle Thierry Tailly.

Une équation à résoudre pour le Rhdp et Célestin Serey Doh

En effet, malgré le choix fait par la direction du parti s'agissant du conseil régional du Guemon, d'autres cadres du Rhdp, n'ont pas cessé d'investir le terrain et de faire savoir qu'ils pourraient être candidats. Si Privat Oula et Evariste Méambly ont choisi de faire profil bas pour le moment, et de ne rien faire savoir de leurs intentions, tel n'est pas le cas de notamment pour Thierry Tailly. En effet, celui-ci est très actif sur le terrain.

Ses partisans assurent que dans tous les cas de figure possibles, il sera candidat. Ils laissent même entendre que le parti peut tenir compte de la nouvelle donne du terrain et changer le choix qui a été déjà fait dans le Guemon, comme cela a été annoncé au niveau de la Marahoué. En effet, en attendant une annonce officielle, plusieurs sources indiquent que le candidat du Rhdp dans la Marahoué n'est plus Adama Koné, qui avait été annoncé. Par ailleurs, des rumeurs font également état d'un changement au niveau du Béré.

Sur la base de ces deux cas, les partisans de Thiery Tailly qui est également secrétaire Départemental du Rhdp à Bangolo, affirment qu'il reste possible d'avoir l'investiture du parti dont la meilleure chance de gagner, est pour eux leur champion. Ils ne manquent pas d'agiter une candidature indépendante qui va assurer la victoire à Thierry Tailly, alors que récemment le Rhdp a dit que les indépendants sont des indisciplinés et des infiltrés, c'est à dire pas de vrais et bons militants. Pour sûr, il y'a une équation Thierry Tailly à résoudre par le Rhdp dans le Guemon. Alors quelles sont les forces et les faiblesses des deux protagonistes ou plutôt des deux camps ....?

Forces et faiblesses de Serey Doh

Forces

Le premier atout est d'avoir été choisi par la direction du parti. Dans ce cadre, il a diffusé une photo d'une audience que lui a accordée le Président de la République, président du Rhdp, Alassane Ouattara. Par ailleurs, en sa qualité de militante disciplinée du Rhdp, et de superviseur de la région, le soutien de la ministre Anne Ouloto ne devrait pas faire défaut à Serey Doh. Enfin, le président du conseil régional sortant peut compter sur le soutien d'Adama Toungara et d'Ibrahima Doumbia notamment.

Comme on le voit , le soutien de la direction du Rhdp compte même si ce n'est pas suffisant. En effet Célestin Serey Doh est bien placé pour le savoir puisque lui-même, avait été candidat indépendant. En effet, il n'était pas un candidat officiel du Rhdp, au moment où il gagnait en 2018. Cela ne l'avait pas empêché de battre celui que le Rhdp avait choisi, ou des adversaires qui se réclamaient du Rhdp. Célestin Serey Doh dispose aujourd'hui du poids de l'appareil national du Rhdp. Mais comment pourra-t-il capitaliser cet atout , étant entendu comme indiqué que cela n'est pas suffisant ?

Faiblesses

En sa qualité de président sortant , Célestin Serey Doh a eu à gérer la région. Il dispose d'un bilan. Alors qu'il a affirmé être généreux et dépenser ses ressources pour aider les populations, de sorte qu'il n'a rien pour lui-même, et ne dispose pas d'immeubles, ni de biens, ses adversaires affirment pourtant qu'il n'a pas un bilan reluisant ni positif. Ils critiquent son bilan. Si les critiques sont avérées, cela constitue un véritable handicap.

L'autre handicap réside dans les interrogations sur la réaction de l'électorat. Célestin Serey Doh est supposé avoir été élu avec des militants de l'opposition et non du Rhdp. Des observateurs se demandent si ses électeurs de 2018 ont pu basculer au Rhdp avec lui, alors que Laurent Gbagbo est revenu entre-temps en Côte d'Ivoire. À l'époque, l'opposition incarnée par le camp Gbagbo avait boycotté, alors que le Pdci et le Fpi étaient dans la course. À cette situation, il faut ajouter des plaintes et procédures judiciaires dont serait l'objet le candidat officiel du Rhdp.

Le départ du gouvernement et la défection de plusieurs cadres membres de son équipe font aussi partie des handicaps de Celestin Serey Doh. En effet, au niveau du Conseil régional, plusieurs cadres et membres de l'équipe dirigeante ne sont plus en odeur de sainteté avec l'ex-secrétaire d'État. Plusieurs de ses ex-collaborateurs au ministère lui ont également tourné le dos. Par ailleurs, la réconciliation et le rapprochement n'ont pas pu être effectifs entre Serey Doh, Privat Oula et Evariste Meambly. Ainsi, même si ceux-ci ne sont pas officiellement candidats, ils pourraient rallier le camp de son adversaire. En face, quelles sont les forces de Thierry Tailly ?

Forces et faiblesses de Thierry Tailly

Forces

Manifestement Thierry Tailly donne le sentiment d'avoir le vent en poupe et d'avoir des soutiens au niveau de la population pour sa vision politique. L'on apprend même qu'il a réussi à fédérer autour de lui , les cadres qui ont fait défection dans le camp de Serey Doh. De plus, puisque le rapprochement avec Serey Doh n'a pas pu se faire, les ex candidats comme Privat Oula et Évariste Meambly qui avaient pesé chacun 1/3 de l'électorat pourraient conclure un accord électoral avec Thierry Tailly qui a l'avantage d'avoir été déjà un élu dans la région, et qui se targue de connaître l'environnement électoral.

Thierry Tailly brandit également le soutien de la base du Rhdp et même de l'ensemble des populations du Guemon au-delà des étiquettes politiques. Son objectif, fait-il savoir à ses interlocuteurs, c'est le développement du Guemon et non un agenda personnel. Outre les initiatives visant à porter le budget au delà de 4 milliards Fcfa, Thierry Tailly n'entend pas utiliser les ressources disponibles à son profit , notamment pour l'achat de véhicule de commandement , les indemnités et autres.

Faiblesses

Au titre des handicaps, il y'a bien la question du parti . En effet, si le Rhdp ne change pas de candidat , Thierry Tailly comprendra-t-il qu'il doit quand même aller jusqu'au bout , en étant candidat indépendant, et en résistant à toutes sortes de pression ? Est-il prêt à assumer cette posture pour apporter la victoire aux populations ? En effet, il s'agit de braver une investiture validée par le Président du Rhdp, le président du directoire, le secrétaire exécutif ? Manifestement là, réside le plus grand et peut-être le seul handicap de Thierry Tailly.

Cela fait que des acteurs politiques de la région issus de tous les horizons, et des militants du Rhdp décidés à le soutenir , hésitent à le faire en se demandant si Thierry Tailly ne fera pas faux bond au dernier moment, et s'il ne cédera pas aux pressions , au nom de la discipline du parti. Face à cette situation, les électeurs souhaitent qu'il renonce ici et maintenant à toute perspective d'un retrait de la confiance du Rhdp à Serey Doh.

Ce qu’en pensent des proches et collaborateurs de Serey Doh et de Thierry Tailly

Joint pour réagir sur la question notamment des handicaps du président du conseil régional du Guémon, le directeur général de ce conseil André Deazi a signalé qu’ il ne peut donner son avis que sur des questions techniques notamment les allégations faisant état de ce que le bilan du conseil régional serait négatif.

« Un bilan, on le fait en comparaison d'un autre bilan. Donc, s'ils ont les preuves d'un premier bilan reluisant, ils viennent nous le présenter. Moi je prends l'exemple simple de la sous-préfecture de Zoueka qui fait 21 villages. Chaque village a reçu un projet. Ça si c'est un bilan négatif tant mieux, il n'y a pas de problème. Maintenant si vous avez une équipe sur place, qu’elle vienne vers nous et nous allons sortir les statistiques par département, par Sous-préfecture. Ce qui est achevé, ce qui n'est pas achevé, ce qui est en voie d'achèvement avec les coûts. Les actions sociales qui ont été menées. Une équipe qui a un bilan négatif peut-elle attirer tous ces projets ? Le pejedec vient d'arriver, Ecotec est là depuis 2020, L’emploi des jeunes est présent depuis 2022. Le Fdfp a envoyé un autre projet pour l'entrepreneuriat agricole », a-t-il souligné .

« Pour lui, une région où les élus ne travaillent pas, ne pas être aussi « attrayante ». « Une équipe qui chaque semaine fait l'inauguration d'un nouvel ouvrage. Même hier (samedi 25 mars 2023 Ndlr), il y a eu la pose de la pierre d’une école primaire et l'entrepreneur est allé verser 15 tonnes de ciment aujourd'hui. C'est moi je fais le programme. Quand le président donne les trucs, on fait la programmation sur le terrain et nous faisons le suivi. Parce qu'après, il faut payer les opérateurs », a ajouté le DG du conseil régional du Guémon . Ces propos sont contrariés par ceux qui disent qu'il a dû oublier la mise sous tutelle qui avait été annoncée suite à l’achat d’un véhicule personnel de Serey Doh au lieu d’une ambulance prévue au budget du conseil. Des choses auxquelles Thierry Tailly promet de mettre fin.

« Avec Thiérry Tailly des orteils jusqu'aux cheveux »

Contacté pour sa part, Bahi Antoine, secrétaire départemental du Rhdp à Kouibly, ne cache pas son soutien à Thierry Tailly. Il affirme mordicus que Thiérry Tailly ira en indépendant s’il arrivait que sa candidature n'était pas retenue par la direction du parti. « Je suis avec Thiérry Tailly des orteils jusqu'aux cheveux. Je ne peux pas le lâcher. Même si le parti ne le choisit pas, nous partons. On quitte la case, on va gagner les élections et nous revenons dans la case ».

Thiérry Tailly ne va-t-il pas se mettre à dos plusieurs responsables parti allant à ces élections en indépendant ?

À cette question, Antoine Bahi a répondu : « Mais c'est normal, c'est un soutien au niveau national, au niveau du parti. Le parti a ses règles, mais nous aussi avons une réalité sur le terrain. Nous sommes du Guémon, nous savons de quoi nous souffrons dans le Guémon. Depuis que les gens parlent, moi je ne parle pas. Serey Doh ne peut pas s'asseoir pour me regarder droit dans les yeux. Il ne peut pas. C'est moi qui l'ai fabriqué de toutes pièces. Je suis son parrain. J’ai été le parrain de son mariage d'avec la femme avec qui il vit aujourd'hui. Il dit qu’il est Docteur aujourd'hui, j'ai été le parrain. Je vous dis que j'ai pris la main de Serey Doh pour aller chez le ministre à son temps, le général Issa Coulibaly pour dire que c'est cet enfant que nous devons accompagner. De là, ils sont partis chez Gon ».

Selon Bahi Antoine, Serey Doh n’a aucun respect pour ses aînés et ne s’entend pas avec les membres de l’Association des cadres. Il fait remarquer que 8 des 11 secrétaires départementaux de la région ne sont pas d’accord avec lui. Affaire à suivre de très près !

Une contribution de Tourė Abdoulaye