Côte d’Ivoire : L’amicale des Dida d'Agboville a un nouveau président

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre a procédé, samedi 25 mars 2023, à l’investiture du nouveau président de l’Amicale des Dida du département d'Agboville (ADDA), à la salle des fêtes de la mairie de la ville.

Saisissant l’occasion, le parrain de la cérémonie a appelé ses alliés Dida, à œuvrer pour leur épanouissement et le développement de la localité. « Cette organisation doit aller au-delà de simples retrouvailles pour bâtir quelque chose de solide non seulement pour Agboville, mais aussi pour tous nos parents. Ces associations que nous mettons en place, sont de vraies initiatives au service de la communauté et de la société. Vous devez pouvoir réfléchir ensemble, travailler ensemble pour l’épanouissement de tous les frères et sœurs qui sont au sein de l’association. Et au-delà, pour le développement d’Agboville et de toute la région », a exhorté le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, en présence du préfet de région, Sihindou Coulibaly, de Choho Thomas, 3e adjoint au maire d’Agboville et du président régional de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d’Ivoire, Nanan N’Dori Joseph.

Les Dida, peuple du Sud-Ouest de la Côte d’Ivoire comptabilisent à eux seuls plus d’une dizaine d’alliances, notamment : Dida/ Abbey ; Dida/ Adjoukrou ; Dida/ Avikam ; Dida/ Kromen et Dida/ Godié. Pour rappel, l’alliance interethnique est un pacte de non-agression signé entre les ancêtres de différents peuples pour maintenir un climat de paix définitive. On distingue alors les alliances mystiques et religieuses et les parentés à plaisanterie.

Dimba Pierre a, par ailleurs, félicité ses parents dida pour cette initiative qui promeut la paix, la cohésion et le développement. « Je vous encourage à accompagner votre président dans sa mission. Sachez que vous pouvez compter sur moi, sur l’ensemble de cadres de la région et sur les autorités administratives. La seule chose que vous demande en retour, est de construire autour de vous l’amour, la paix et la cohésion pour que le développement continue », a insisté le premier responsable de la santé des Ivoiriens.

Gnaly Charles, président de l’ADDA s’est, pour sa part engagé, durant son mandat, à unir toutes les filles et les fils dida du département d’Agboville. « Chers frères et sœurs, je vous invite à travailler ensemble, main dans la main pour relever les nombreux défis qui nous attendent. Je me mets donc à votre disposition », a rassuré l’enseignant de SVT (Sciences de la vie et de la terre) au lycée moderne 1 d’Agboville. L’ancien trésorier général de l’association de 2008 à 2018, a été élu président à 98% en mars 2022 pour un mandat de 3 ans renouvelables une seule fois.

Tizié TO Bi

Correspondant régional