États-Unis - Mort du rappeur Coolio : Les causes du décès enfin connues

Le rappeur américain, Coolio, est décédé en mélangeant un fentanyl et de la drogue comme l'acteur Michael K. Williams (The Wire) ou le chanteur Prince. L’information a été révélée dans un rapport médical.

Les causes de la mort du rappeur Coolio enfin révélées

La nouvelle de la mort du chanteur américain, Coolio, âgé de 59 ans, le 28 septembre 2022, avait choqué le monde du rap.

De son vrai nom Artis Leon Ivey Jr, l'interprète du tube culte Gansta's Paradise pour lequel il a remporté notamment un Grammy Awards en 1996, a été retrouvé sans vie dans la salle de bain au domicile d'un de ses amis.

Alors qu'il était parti dans la pièce, l'artiste originaire de la ville de Compton en Californie, n'en est jamais revenu. Après l'avoir appelé à plusieurs reprises, l'ami en question est rentré dans la salle de bain et a découvert le corps inanimé du rappeur.

Sur place, aucune trace de drogue ou d'autres substances, retrouvée, laissant planer le mystère sur la mort de Coolio.

Six mois après, un rapport médical dévoilé le jeudi 06 avril, donne les causes réelles de la mort de Coolio. Ainsi, selon le médecin légiste, le chanteur américain est décédé finalement d'une overdose de fentanyl, un analgésique opioïde très puissant, mais aussi d'un mélange d’autres drogues, puisque des traces d'héroïne et de méthamphétamines ont été retrouvées dans son système.

Alors que son ancien manager, Jarel Posey, avait révélé auprès du journal américain The Hollywood Reporter, que les causes du décès du rappeur étaient jusqu'ici inconnues.

Cette confirmation tombe au moment où débute le procès du dealer responsable de la mort d'un autre comédien quinquagénaire populaire, Michael K. Williams.

Ce dernier est connu pour son rôle d'Omar Little dans The Wire. Il est décédé quelques jours avant Coolio, le 6 septembre 2022. Et lui aussi avait consommé un mélange de drogues : fentanyl, héroïne et cocaïne, ce qui a conduit à une overdose fatale. Il avait 54 ans.

Aux Etats-Unis, le fentanyl fait des ravages depuis plusieurs années. Le chanteur Prince, disparu le 21 avril 2016 à seulement 57 ans, en avait lui aussi consommé juste avant son décès.

Un mélange de cette substance et de Xanax a ensuite coûté la vie au rappeur Lil Peep l'année suivante, ainsi qu'au rocker Tom Petty. Ils avaient respectivement 21 et 66 ans.

Le rappeur Mac Miller a lui aussi succombé à un mélange (de fentanyl et de cocaïne), le 7 septembre 2018, à 26 ans.

A l'origine, cette drogue de synthèse a été conçue pour soulager les malades atteints de cancer, comme anti-douleurs. Mais mélangée à d'autres substances, elle peut devenir mortelle.