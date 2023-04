Guinée : Recadré après une grosse bourde, Black M présente ses excuses

Black M a fait une sortie controversée lors d’une interview sur France TV. En justifiant son choix de s’installer en Côte d’Ivoire, il a dénigré son pays d’origine, la Guinée.

Black M: "Dénigrer la Guinée, équivaut pour moi à dénigrer mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mon histoire"

Le rappeur franco-guinéen, Black M a plié définitivement bagage de la France. Il a choisi de venir s’installer en Côte d’Ivoire. Ses fans de l’Hexagone et même ceux de son pays d’origine, ont été surpris de ce choix.

Ces derniers voulaient sans doute que le chanteur puisse débarquer en Guinée. En s’installant à Abidjan avec toute sa famille, ils se sont sentis un peu trahis.

Depuis que l’ancien membre du groupe Sexion d’Assaut est en Côte d’Ivoire, il n’avait pas encore donné de raisons qui l’ont poussé à choisir le pays de feu Félix Houphouët-Boigny.

Dans une interview de Julia Martin sur France TV, rapportée par le site libreopinionguinee, Black M s’est prononcé finalement.

‘’La Guinée est un pays extrêmement pauvre de l’Afrique de l’Ouest. En 2023, nous n’avons même pas encore les francs FCFA, on est encore aux francs guinéens, c’est très pauvre’’, dit-il.

Le bout de cet entretien qui a été partagé sur les réseaux sociaux a suscité de nombreuses réactions des internautes guinéens. Ils n’ont pas du tout apprécié la déclaration du rappeur.

Et les commentaires virulents ont commencé à se multiplier à l’encontre de l’interprète de la chanson ‘’Les yeux plus gros que le monde’’.

‘’Donc pour que la Guinée soit riche il faut le CFA? C'est idiot de dire ça’’, ‘’C'est une réalité. Nous sommes un pays pauvre, mais son histoire de FCFA là c'est une honte pour lui. On est fier de notre GNF’’, ‘’Black M t'as vraiment fait une erreur de langage en t'exprimant dans ces termes ! Il fallait te renseigner avant de t'aventurer sur des sujets que tu ne maîtrises pas du tout !’’, ‘’Mange ton FCFA et laisse notre monnaie on est hyper fier de ça, tu sais combien de pays rêvent d'avoir leur propre monnaie pour quitter dans votre Cfa, réfléchis mec’’,

Après ses propos qui ont choqué plus d’un, Black M a fait rapidement une sortie médiatique à travers un communiqué pour présenter ses excuses.

‘’Dénigrer la Guinée, équivaut pour moi à dénigrer mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mon histoire. J'ai la chance inestimable de me rendre en Guinée Conakry depuis ma plus tendre enfance. Mes parents ont mis un point d'honneur à nous transmettre mes frères & sœurs et moi le maximum de notre culture, je ne peux même pas exprimer avec des mots la richesse des apprentissages que j'en ai tirée’’, lance-t-il. Tout en réaffirmant son attachement pour son pays d’origine.