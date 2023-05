La Côte d’Ivoire honorée à la 15ème édition du Salon International de l’Agriculture du Maroc

La Côte d’Ivoire vient d’être honorée à la 15ème édition de Salon International de l’Agriculture du Maroc. En effet, le Prix de la Meilleure Participation Étrangère au SIAM 2023 a été décerné cette année à la Côte d’Ivoire. Cette distinction a été remise, jeudi 4 mai, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kouassi ADJOUMANI, à l’occasion d’un diner Royal offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux différentes délégations venues prendre part à la 15ème édition du SIAM.

SIAM 2023/ La côte d’Ivoire honorée au Maroc

Ce dîner était présidé par le Prince MOULAY Rachid qui avait à ses côtés le Premier Ministre Marocain, Aziz Akhannouch.

Le Ministre d’Etat ADJOUMANI y était avec son collègue, le Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Laurent Tchagba et l’Ambassadeur de Côte d’Ivoire au Maroc S.E TRAORE Idrissa.

Cette distinction est le signe de la vitalité du secteur agricole de notre pays, selon le Ministre d’Etat Kobenan Kouassi ADJOUMANI, chef de la délégation ivoirienne.

« Je dédie ce prix au Chef de l’Etat, qui est l’artisan principale de notre politique agricole. Cette distinction est en réalité, le fruit de la politique agricole initié par le Président de la République S.E.M Alassane OUATTARA», affirme-t-il.

Et de poursuivre: « le SIAM 2023 a enregistré la participation de grandes nations agricoles. Si la Côte d’Ivoire a été retenue pour ce prix, cela démontre de notre dynamisme ».

La Côte d’Ivoire qui a décidé de transformer sur son sol sa production agricole, est présente à ce Salon afin de mettre en avant ses filières et surtout les coopératives de transformation de produits.

Elle occupe un stand de 300 m2 dont 50 m2 dédié exclusivement aux coopératives de transformation. Plusieurs produits issus de la transformation locale sont donc présentés aux visiteurs.

Outre les coopératives, les différentes structures sous tutelle, présentent également aux professionnels et non professionnels, les performances et les potentialités d’investissement dans le secteur agricole.

Pour sa participation à la conférence ministérielle annuelle de l’initiative AAA 2023 sous la thématique « La transformation de l’agriculture africaine pour s’adapter au changement climatique », le Ministre d’Etat ADJOUMANI a partagé l’expérience du Gouvernement du Premier Ministre Patrick ACHI, sous la conduite du Président Alassane OUATTARA, dans le domaine agricole visant à contribuer à l’amélioration de la productivité agricole, à la production durable et à la souveraineté alimentaire en Côte d’Ivoire.

Rappelons que le SIAM, placé sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI, a lieu à Meknès et rassemble les principaux acteurs de l’industrie agricole, y compris les producteurs, les fournisseurs de matériel, les chercheurs et les décideurs politiques.

L’édition 2023 a ouvert ses portes le mardi 2 mai 2023, sous le thème « Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable » et fermera ses portes le 7 mai prochain.

Source : MEMINADER