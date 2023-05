Les meilleurs élèves de la sixième à la terminale de l’Institut Nakoi d'Agboville ont été récompensés, le vendredi 19 mai 2023, à l’initiative de l’amicale des anciens élèves de l’établissement. Pour la 3e édition qui s’est tenue dans l’enceinte de l’école, les majors de chaque classe, de chaque niveau, de chaque cycle, des meilleurs aux examens blancs régionaux et du major des majors de l'enseignement général et technique, ont reçu des diplômes, des kits scolaires et des enveloppes.

Côte d’Ivoire : Les meilleurs élèves de l’Institut Nakoi d'Agboville célébrés par leurs devanciers

Au total, ce sont près de 80 élèves de ce collège privé, qui ont vu leurs efforts récompensés.

« La journée de l'excellence vise à célébrer les élèves qui se sont distingués par leur travail. Mieux, ceux qui font la promotion des valeurs qui concourent à l'édification de l'école nouvelle que nous appelons de tous nos vœux. Nous percevons la troisième édition de cette journée d'excellence comme une édition de la maturité, une édition qui démontre que depuis 03 ans, nous ne cessons de mener des activités de reconnaissance, petites soient-elles en faveur de cette école qui nous a tout donné », a expliqué Etienne Amon, président de l’amicale des anciens élèves de l'Institut Nakoi d'Agboville.

Quant à Coulibaly Issouf, inspecteur pédagogique de mathématiques à l'Antenne de la pédagogie et de formation continue(APFC) d'Agboville, il s'est félicité de la célébration de l'excellence à l'école.

« Récompenser les meilleurs élèves de votre école est une initiative que nous encourageons parce que c'est une manière de motiver nos enfants, de les encourager à apprendre. Et, l'antenne ne saurait se mettre à l'écart. C'est pourquoi, nous sommes venus encourager les initiateurs, les lauréats et les parents à soutenir leurs enfants afin qu'ils soient toujours parmi les meilleurs », a indiqué le représentant du chef de l'APFC, Yao Kouamé Félix.

Pour Siméon Téhé, représentant le parrain de la cérémonie, Dr Albert Toikeusse Mabri, président du Conseil régional du Tonkpi, il s'agit de répondre à un devoir: celui du mérite.

« Partout où on parle de l'excellence, le ministre Albert Mabri est heureux de participer parce que c'est un vœu pour lui. Nous sommes donc venus pour encourager tous les enfants de la Côte d'Ivoire à s'inscrire dans l'excellence. Nous sommes un pays émergent qui a plus besoin des excellents à tous les niveaux, particulièrement à l'école », a fait savoir l'émissaire de l'ex ministre de l'Enseignement supérieur (2018-2020).

Et au conseiller pédagogique à l'IEPP 3 d'Agboville de confier : « Nous avons été impressionnés par la gente féminine qui s'est distinguée dans l'attribution des prix. Et donc, nous encourageons tous les lauréats à poursuivre sur cette lancée. Aussi, nous exhortons les autres à se mettre au travail ».

Notons que la palme d'or du major des majors est revenue à Sir Zrantabo Anniel Hira, élève en classe de 4e3 à l'Institut Nakoi avec une moyenne de 17,26/20 pour sa bonne conduite et son travail durant le premier trimestre et le deuxième trimestre de l'année scolaire: 2022-2023.

Forte de près de 500 membres, l’amicale des anciens élèves de l'Institut Nakoi d'Agboville a été créée en 2019 et a pour principale mission d'inculquer le goût de travail à leurs cadets.

Tizié TO Bi

Correspondant régional