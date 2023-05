Municipales à Diegonefla: RHDP, Yacouba KONE invité à clarifier sa position

Le candidat du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) de Diegonefla a été officiellement présenté, ainsi que l'ensemble des candidats de la région du Goh. Face à l'engouement des militants et des populations, le collectif des cadres du RHDP de Diegonefla tient à saluer la présence de la Direction à cet événement important. Le Collectif des cadres du RHDP de Diegonefla témoigne son infinie reconnaissance au Directoire et aux populations.

Diegonefla : Yacouba KONE avait promis de soutenir le candidat officiel du RHDP mais...

Cependant, quelques jours après cette investiture, le Collectif des cadres du RHDP de Diegonefla fait l'amer constat de la velléité de candidature indépendante de M Yacouba KONÉ, Directeur Général de SAUTOC.

En effet, reçu par le secrétaire exécutif du RHDP pendant les négociations qui ont précédé la publication de la liste définitive, M. Yacouba KONE avait promis de soutenir le candidat officiel du RHDP, sous entendu qu'il ne serait plus candidat.

Hélas, mille fois hélas ! Après le choix des candidats et pendant leur présentation aux populations, M Yacouba KONE a brillé par son absence. Plutôt que de suspendre ses activités politiques, il continue de maintenir le suspense par des rencontres et entretient toujours le flou sur ses ambitions.

Cela appelle de notre part, nous, collectif des cadres du RHDP de Diegonefla, la réflexion suivante : M. Yacouba KONE s'est résolument inscrit dans la défiance en manquant, de par son acte, de respect au secrétaire exécutif à qui il avait pourtant promis de soutenir le candidat du parti.

Yacouba KONÉ n'est pas un cadre de notre parti à Diegonefla

Quelle impertinence et manque de courtoisie ! En tout état de cause, M Yacouba KONÉ n'est pas un cadre de notre parti à Diegonefla. Il est peut être militant de base et en sa qualité de citoyen, il est libre de candidater s'il remplit les conditions requises à cet effet.

De ce qui précède, nous, collectif des cadres du RHDP de Diegonefla :

1) Invitons M. Yacouba KONE à clarifier, une bonne fois pour toute, sa position ;

2) Rassurons nos militants de ce qu'il n'y a qu'un seul candidat du RHDP à Diegonefla, en l'occurrence, Dominique ZEGOUA

Le Collectif des cadres du RHDP de Diegonefla continue son travail de mobilisation des militants pour la victoire aux municipales prochaines.

Fait à Diegonefla, le 19 mai 2023

Le Collectif des Cadres du RHDP de Diegonefla.