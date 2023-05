Biankouma - Dr Dely Mamadou exhorte les jeunes de Blapleu à préserver la cohésion sociale

La jeunesse de Blapleu, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Biankouma, a un nouveau président. Il se nomme Gbongué Franck Prosper. Il a été investi, Samedi 20 Mai 2023 lors d'une cérémonie dans la vaste cour de l'EPP Blapleu 2.

Biankouma - Dr Dely Mamadou aux jeunes de Blapleu : « Contribuez à préserver la cohésion sociale»

La cérémonie qui a eu lieu en présence de nombreuses personnalités politiques et administratives, du sous-préfet de Blapleu, des représentants de la chambre des rois et chefs coutumiers du Tonkpi, du guichet emploi jeunes, de la mutuelle de développement dudit village et des têtes couronnées, a connu une forte mobilisation des populations des villages de la sous-préfecture.

La veille de l'investiture, place fut fête à une finale de football opposant FC Bonheur à l'équipe 5 Étoiles. Ce tournoi doté du trophée Dr Dely Mamadou, Directeur général du CROU-A1, s'est soldé par la victoire de FC Bonheur sur le score de 4 buts à 3 lors de l'épreuve des tirs aux buts. Dans la soirée du vendredi 19 Mai, le parrain de ladite cérémonie d'investiture, Dr Dely Mamadou, a offert à la population une nuit artistique tous frais payés. Des artistes de renom issus des quatre coins de la région du Tonkpi ont chacun fait montre d'un talent fou.

De 22 Heures jusqu’à 3 heures du matin, les artistes ont tenu en haleine le public sorti massivement pour communier avec lui dans la ferveur des festivités consacrant la jeunesse de la sous-préfecture de Blapleu. Le lendemain, sur la place de l'Epp Blapleu 2, la cérémonie d'investiture du président des jeunes dudit village a drainé du beau monde.

« La cérémonie de ce jour s’inscrivant dans la vision du président de la République et consistant à donner une place de choix à la jeunesse ivoirienne dans sa politique de développement de la Côte D’Ivoire, revêt pour moi une importance particulière. Car elle nous permet de penser à la jeunesse qui constitue, non pas un problème, mais le présent et l’avenir de notre Nation», a indiqué le sous-préfet de Blapleu.

Pour que l’on aboutisse aux résultats attendus, en venant à bout du chômage et de la pauvreté notamment, l’administrateur espère en la pleine participation de la jeunesse à la réalisation de l’action gouvernementale. Témoin de la cérémonie, le maire de Bin-Houyé, Maniga Gba Jean Jacques, a exhorté les populations de Blapleu à aimer le développement et à s’y accommoder.

Aux jeunes, il a exprimé ses attentes du moment en ces termes : « Vous devez réfléchir (...) Vos pensées doivent se transformer en initiatives et créer du travail. »

Prenant la parole, à son tour, le parrain, Dr Dely Mamadou, a, d’entrée de jeu, situé le cadre de sa présence à Blapleu et de l’acceptation de son parrainage. « Cette cérémonie apparemment simple a du sens. Chez nous, la présidence des jeunes est un passage d’une génération à une autre qui survient souvent entre 10 ans et 20 ans. C’est en vue de marquer un tel événement que j’ai accepté de parrainer. Au-delà, c’est une occasion que nous avons pour célébrer la cohésion. Il s’agit ici d’une fête qui rassemble tout le monde, sans aucune coloration politique», a-t-il indiqué avant d’exhorter les jeunes à plus de responsabilité :

« Vous organisant mieux, vous contribuerez à préserver la cohésion. Blapleu est une jeune ville qui grandit. Avec tout ce que cela comporte en terme de complexité des populations d’horizons diverses, il faut que le président des jeunes soit à la hauteur de toutes ces diversités qui vont faire la force de cette jeune sous-préfecture»

A l’origine de beaucoup d’actions sociales et de développement, Dr Dely Mamadou a longuement été ovationné par des populations enthousiastes. Le président Gbongué Franck Prosper investi a reçu des mains du parrain les clés d’une moto neuve pour faciliter ses déplacements. Un don total de 2.300.000 FCFA a été fait par le parrain Dely Mamadou, réparti sur l’ensemble des participants au nombre desquels se trouvent des secrétaires départementaux du RHDP.

Une correspondance de Sony WAGONDA