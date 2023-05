Miss CI 2021 - Mourad Fatima: "Vous pensez qu'être Miss signifie être prostituée?"

La première dauphine Miss CI 2021, Mourad Fatima n’est pas du tout contente d’une question pertinente d’un internaute dans un post story sur son compte Instagram. Elle a répliqué très rapidement pour clasher la personne.

Mourad Fatima : ‘’Si vous cherchez réseau de bizzi, allez-vous arrêter sur la route’’

La première dauphine Miss CI 2021, Mourad Fatima a créé une interactivité sur son compte Instagram avec sa fanbase. Avec celle-ci, elle partage régulièrement son quotidien. Et pour être de plus en plus proche d’elle, la belle Mourad Fatima demande à ce qu’on lui pose des questions de tout genre. Elle sera prête à donner des réponses sans trop de difficultés.

Dans son post story du mardi 23 mai, un abonné a posé une question intrigante qui a irrité la première dauphine Miss CI 2021. L’internaute a indiqué que les reines de beauté livrent leur corps pour de l’argent à de hautes personnalités. Ce dernier a utilisé le terme péjoratif du Noussi qui est ‘’géreuse de bizi’’ (NDLR: prostituée de luxe).

Celle qui composait le trio de Miss CI 2021 aux côtés d’Olivia Yacé (MIss CI 2021) et Kenza Attié (deuxième dauphine Miss CI 2021), a tiré les oreilles à ce follower et recadré les choses. ‘’Vous pensez qu’être Miss signifie être prostituée?’’, s’est-elle offusquée.

Par ailleurs, Mourad Fatima a indiqué à l’internaute toujours dans une colère, le chemin où se trouve les femmes qui vendent leur corps. ‘’Si vous cherchez réseau de bizzi, allez-vous arrêter sur la route, vous allez lancer foulard. Ne venez pas me demander le numéro de réseau parce que même une personne dans ces conneries, je ne connais pas. Vous pensez qu'être Miss signifie être prostituée ? C'est vous qui m'avez aidée à être Miss ? Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir se placer pour dire que c'est moi qui ai tout fait pour toi’’, réplique-t-elle.