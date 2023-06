Côte d'Ivoire: Après l'incident de la route, un fils d' Assinie crache ses vérités aux dirigeants

La route d'Assinie, mon village, a été coupée en deux par la pluie, ce lundi 05 juin 2023.

Cette route reliant Assouindé au village d'Assinie Mafia a été construite en 1979, pour permettre au Président Houphouët-Boigny d'assister aux funérailles de ma grand-mère, Anne-Marie Béniétchi Épouse Pango. Cet honneur, et cette reconnaissance, lui viennent de son passé d'activiste politique au sein de la colonie de Côte d'Ivoire, aux côtés des ses plus illustres fils. Elle fut de la marche des femmes sur Grand-Bassam. Mais surtout, c'est dans sa résidence de Treichville (Avenue 16) que se tenaient certaines réunions secrètes de la bande à Houphouët, durant la lutte pour l'indépendance. Enfin, Ma grand-mère est la génitrice de l'Abbé Pierre-Michel Pango (mon oncle), auteur de la musique de l'Abidjanaise.

Cette route, faite du bon vieux goudron du temps d'Houphouët a donc tenu plus de 40 ans. Je ne suis pas expert des Travaux Publics, mais il me semble évident que la cause de ce qui se passe aujourd'hui, réside dans le fait que l'eau de pluie, prisonnière d'un côté de la route, ne trouve PLUS son chemin vers la lagune, pourtant toute proche. Deux raisons possibles :

- les dallots en-dessous de la route, censés aider l'eau à "traverser la route" de manière contrôlée, se sont bouchés avec le temps, par les sédiments transportés par les eaux de ruissellement ;

- les riches et célèbres personnalités, de même que les hôtels situés côté lagune, les pieds dans l'eau, ont fini par boucher eux-mêmes les dallots par leurs jolis jardins, ou même en construisant par-dessus. 40 ans plus tard, les anciens dallots ne sont même plus localisables.

Il y a un dicton qui dit : Dieu pardonne toujours ; les hommes pardonnent des fois ; mais la nature elle, ne pardonne jamais. Eh bien, l'eau, fâchée de se voir obligée de coucher sur la terre des hommes, loin de son lit naturel, a fini par forcer le passage ce 05 juin 2023, et continuera à le faire encore et encore, chaque année. Les habitants en savent quelque chose, puisque chaque année, en saison de pluie, la route devient un barrage de fait, et crée une lagune saisonnière le long de la route, qui finit par inonder toutes nos maisons, jusqu'au Canal.

Or, Assinie ne peut se résumer au seul bien-être de ceux et celles qui ont vue sur la mer, les pieds dans l'eau. Nous aussi, de l'autre côté de la route, avons droit à la magnificence de l'État, et de vivre sur une terre asséchée, non inondable en temps de pluie. Cet écrit est donc un appel aux autorités compétentes. Que l'on ne se contente pas de remblayer ce trou et annoncer pompeusement que "la route a été réparée". Ce sera la même chose l'année prochaine.

Venez en aide à la petite commune d'Assinie, vous qui la visitez chaque week-end. Vous qui vous prélassez sur nos belles plages, et qui y avez vos résidences secondaires, faites un geste de bonté envers cette commune qui vous accueille. FAITES DES ÉTUDES EN BONNE ET DUE FORME, NOTAMMENT DE DRAINAGE, ET RECRÉEZ LES POINTS DE PASSAGE DE L'EAU VERS LA LAGUNE, quitte à inonder quelques parcelles côté lagune. Des travaux de cette envergure ne peuvent être supportés par le petit budget de la commune d'Assinie.

Telle est ma requête et mon cri de coeur en ce jour, dans l'espoir que des oreilles bienveillantes l'entendent. Là-haut dans les cieux, Mémé Pango appréciera le geste. En bonne croyante, elle dira même des prières pour vous.

Philippe Pango, Ph.D.

