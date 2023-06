Exilé en France depuis plus de dix ans, Gadji Céli rentre en Côte d’Ivoire

Après plus de dix ans passés en exil en France, le chanteur Gadji Céli retourne en Côte d’Ivoire. C’est Cheick Yvhane qui a donné l’information exclusive le samedi 10 juin sur sa page Facebook.

Gadji Céli arrive définitivement en Côte d’Ivoire

L’ancien footballeur devenu chanteur, Gadji Céli est depuis une dizaine d’années en exil en France suite à la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d’Ivoire.

Plusieurs tentatives ont été menées par l’ancien Ministre de la culture et de la francophonie et actuel ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandaman, A’Salfo et le Ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, pour son retour définitif sur sa terre natale.

Aujourd’hui, les choses se précisent un peu plus. Tous les fans du King Gadji peuvent maintenant se réjouir d’apprendre avec bonheur et joie, le retour définitif de l’ancien président de l’Union Nationale des Artistes de Côte d’Ivoire (UNARTCI).

Cette grande et bonne nouvelle a été annoncée avec fracas sur les réseaux sociaux le samedi 10 juin par l’animateur et directeur des programmes de la chaîne de télévision NCI, Cheick Yvhane avec une photo en illustration aux côtés de Gadji Céli.

‘’Je suis heureux de vous annoncer le retour imminent de Gadji Celi en Côte d'Ivoire’’, écrit-il. Cependant, le come-back de l’interprète de la chanson à succès ‘’King solo’’, ne se fera pas au hasard.

L’animateur de talent a même dévoilé sur sa page Facebook que l’ancien Président du Conseil d'Administration du Bureau Ivoirien du Droit d’Auteur (BURIDA) revient en Côte d’Ivoire en grande pompe.

‘’Le ‘King donnera deux concerts exclusifs en août prochain à Abidjan. Deux spectacles inédits signés C•Waï et Panoramic’’, ajoute-t-il. Les mélomanes ivoiriens vont se régaler lors de ses deux spectacles, des titres intemporels de l'artiste qui magnifie la femme, à savoir ‘’Amoudjou’’, ‘’Maman’’, ‘’Torpilleurs’’, ‘’Femmes de feu’’, ‘’Lénalo’’, etc.

Le fan-club de Gadji Céli devenu entre-temps une Fondation dirigée par Issiaka Bello, va réserver un bel accueil au King Gadji Céli à sa descente d’avion à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët.