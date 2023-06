Réhabilitation de l’axe Daloa-Issia: Ce que Patrick Achi a dit aux populations

Le Premier Ministre, Patrick Achi, a procédé, le samedi 10 juin à Issia, au lancement des travaux de renforcement de l’axe Issia-Daloa, long de 57 km. Les travaux à exécuter, portent sur 2x1 voie de 3,7 m de chaussée avec 1,5 m d'accotement en rase campagne et 2m en traversée d’agglomération.

Les travaux de renforcement de l'axe Daloa-Issia dureront 24 mois, pour un coût global de 45,3 milliards de F CFA. En plus du renforcement de la route Issia-Daloa, le gouvernement a procédé au lancement de la réalisation de 5 km de voirie dans la commune d’Issia.

« Cette route que nous allons remettre à neuf a été construite en 1986 pour désenclaver la région et faciliter la circulation des populations. Trente-cinq ans après, elle est dégradée. Les travaux de ce jour marquent la fin du calvaire des usagers », a indiqué Patrick Achi.

Pour le Chef du gouvernement, l’achèvement des travaux permettra la création d’emplois pour les jeunes et les femmes dans la zone du projet. La nouvelle route vise, selon lui, à favoriser la renaissance de ce grand carrefour commercial, à booster les activités socio-économiques, à réduire les risques d’accidents ainsi que les pannes de véhicules, et à faciliter l'accès des populations aux infrastructures de base.

Il a rappelé l’ambition du Chef de l’État, Alassane OUATTARA, de rendre la vie décente et meilleure aux Ivoiriens. Et d’exhorter les populations d’Issia à la paix et au vivre ensemble, afin de tirer profit de la renaissance de la Côte d’Ivoire.

Avec CICG