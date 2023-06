Côte d'Ivoire: Mais qu'est-ce qui arrive au député-maire de Tiassalé ? (Opinion)

La sérénité est-elle en train de quitter le camp du Député-maire de Tiassalé, Assalé Tiémoko? A moins de trois mois du renouvellement des conseillers municipaux, l'élu indépendant et candidat à sa propre succession est très remonté contre son principal challenger, Alpha Sanogo.

Tiassalé: Monsieur le Député-Maire, calmez-vous et faites confiance aux autorités de ce pays

Le scrutin municipal du 02 septembre prochain dans la commune de Tiassalé, s'annonce palpitant.

Moins de 24 heures seulement après avoir fait "l'autopsie" de la liste électorale provisoire de la commune de Tiassalé; autopsie dans laquelle il dénonce des cas d'irrégularités et de fraude supposée sur la nationalité ivoirienne, Assalé Tiémoko vient de remettre le couvert.

Dans une diatribe publiée sur sa page Facebook, le député-maire de Tiassalé s'en prend violemment à Alpha Sanogo, le candidat désigné du RHDP aux élections municipales à venir, dont il met en doute l'intégrité intellectuelle et professionnelle. Morceaux choisis.

Des attaques gratuites contre Alpha Sanogo

"M. Sanogo Dramane Alpha, a été le DAAF pendant plusieurs années du ministère des Eaux et Forêts d'où il est parti sur la pointe des pieds, en 2016. Par la suite, il a atterri, à la surprise générale quand on prend en compte les conditions de son départ du ministère des Eaux et Forêts, au ministère de l' Éducation nationale où il a fait montre de tout son talent en matière de manipulation de ressources publiques.

En 2021, après la formation du nouveau gouvernement, M. Sanogo s'est retrouvé DAAF du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Puis, quelques jours plus tard, il a été nommé par Mme la Ministre d'Etat, Kandia Camara, Directeur de Cabinet de la mairie d'Abobo.

Curieusement, au 2e trimestre de l'année 2021, le DAAF du ministère de la Santé, a créé une société fictive dénommée "Agri-Ivoire" dont l'objet-ça ne s'invente pas-est de vendre des produits phytosanitaires et autres.

Poussant la cupidité Jusqu'à l'extrême et en violation de l'article 23 du statut général de la Fonction publique, il s'est nommé lui-même, gérant de cette société fictive. Qu'est-ce qui peut pousser un fonctionnaire, DAF du ministère de la Santé, à créer, une société de vente de produits phytosanitaires ? Dans quel quartier de Tiassalé, se trouve le siège de cette société fictive à l'adresse étrange tantôt située à Tiassalé tantôt situé à N'douci ?".

Tiassalé mérite mieux

On tombe des nues face à une telle haine dans les propos contre un fils et cadre de Tiassalé qui ne cherchent qu'à faire bénéficier à ses parents, des avantages liés à ses fonctions de grand commis de l'État.

Après l'avoir accusé subrepticement de fraude sur la liste électorale, Assalé Tiémoko serait-il cette fois, en train d'accuser son plus redoutable adversaire, de prévarication voire d'enrichissement illicite ?

Lui qui clame haut et fort que "la politique de caniveau n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire", est-il désormais devenu un "éboueur politique"?

À Tiassalé, plusieurs observateurs sont déçus de la tournure que prend la précampagne électorale.

Calmez-vous monsieur le député-maire

"La Commission électorale doit se pencher sur le cas du Maire de Tiassalé car il est en train de préparer l'opinion nationale et internationale à le soutenir en cas de défaite quasi assurée, parce qu'il va alors contester les résultats pour des fraudes non constituées", prévient un observateur averti, selon qui, il est urgent de rappeler à l'ordre Assalé Tiémoko.

"Les contentieux ne se règlent pas sur internet. Il existe des procédures appropriées pour cela et il doit les suivre et arrêter de crier à la fraude chaque jour. Le député de la nation qu'il est, expert des plateaux télés où il expose son expertise devant des téléspectateurs admiratifs, doit revenir à la raison.

Il a le droit de contester tout ce qu'il veut, mais en suivant les procédures. Il sait que "nul n'a le droit de se faire justice lui-même". Monsieur le Député-Maire, calmez-vous et faites confiance aux autorités de ce pays", conseille notre interlocuteur.