Côte d’Ivoire : Grosse bagarre entre Olokpatcha et Pantcho le Gatair

La vidéo d'une bagarre entre Olokpatcha et Pantcho le Gatair, fait le tour des réseaux sociaux actuellement. Les deux personnalités du showbiz ivoirien étaient très proches d’Arafat DJ.

Olokpatcha et Pantcho le Gatair s’empoignent dans un maquis

Olokpatcha, l’un des amis intimes d’Arafat DJ, est de nouveau au cœur d’une grosse polémique sur la toile. Cette fois-ci, ce n’est pas lié à l’affaire de paternité de la fille du roi du Coupé-décalé.

Celui qui est reconverti aujourd’hui en vendeur de poissons, est impliqué dans une bagarre avec le chanteur et comédien, Pantcho le Gatair.

La vidéo de cette scène diffusée sur les réseaux sociaux, montre clairement que les personnes du showbiz ivoirien se lançaient des coups de poing dans un maquis.

Une dame qui est sûrement la propriétaire des lieux tente de les séparer en déclarant ceci : ‘’Olo, tu n’as pas honte? Au lieu de venir me soutenir, tu viens te bagarrer dans mon maquis. Je vais vous convoquer’’.

Olokpatcha de renchérir pour dire : ‘’Ma chemise est déchirée’’. Il y avait également d’autres personnes dans le maquis qui ont suivi la bagarre.

Pantcho le Gatair, torse nu et repoussé hors du maquis par une autre femme, est revenu à la charge pour porter un coup à Olokpatcha.

Un homme qui filmait la scène se moque d’Olokpatcha. ‘’Pantcho le Gatair a magatapé (NDLR : porté un coup par surprise) Olokpatcha de dos’’, dit-il.

Toutefois, on ne sait vraiment pas ce qui a provoqué la bagarre entre Olokpatcha et Pantcho le Gatair. Bien que la vidéo de la bagarre a choqué les internautes, il faut savoir que les deux mis en cause étaient très proches du fils de Tina Glamour de son vivant.