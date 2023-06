Lancement de la FILT: La Côte d’Ivoire accélère sa marche vers le développement

Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, représentant le Premier Ministre Patrick Achi, a présidé, le lundi 19 juin 2023 à Abidjan-Cocody, la cérémonie de lancement officiel de la Facilité d’Investissement à Long Terme (FILT), dénommée CDC-CI Capital, dotée d'une enveloppe de 38 milliards de FCFA.

Financement des startups et des grandes entreprises engagées dans les investissements verts : La Facilité d’Investissement à Long Terme (FILT), dénommée CDC-CI Capital, officiellement lancée

« CDC-CI Capital est un fonds de soutien au développement des entreprises initié dans le cadre du Projet des Chaînes de valeur Compétitives pour l’Emploi et la Transformation économique (PCCET). CDC Capital, véritable fonds d’investissement destiné à accompagner nos entreprises sur la durée, vient encore renforcer les instruments initiés et mis en place par le gouvernement sous l’impulsion du Président de la République. Les entreprises qui en bénéficieront, deviendront plus compétitives, pourront se développer plus rapidement et participer de manière plus soutenue à la croissance de notre pays », a dit le ministre Souleymane Diarrassouba.

Avec la FILT, avec tous les dispositifs mis en place par le gouvernement, a poursuivi Souleymane Diarrassouba, la Côte d’Ivoire va pouvoir accélérer plus encore sa marche vers le développement grâce à un secteur privé encore plus performant et encore plus fort. « Les femmes et la jeunesse en seront les bénéficiaires privilégiés », a-t-il annoncé.

Et de soutenir : « Nous avons besoin de faire émerger, développer et consolider un secteur privé fort, compétitif sur l’échelle des valeurs mondiales et capable d’employer en nombre et, de façon durable, notre jeunesse si créative et pleine de vitalité. Nous avons besoin de voir émerger des champions nationaux, des PME innovantes et performantes, boostant encore plus notre économie. C’est la condition sine qua non pour qu’advienne une Côte d’Ivoire toujours plus prospère et solidaire, une Côte d’Ivoire stable et rayonnante dans une Afrique qui va incarner une nouvelle ambition, une nouvelle croissance, une nouvelle modernité ».

Il a relevé que le gouvernement soutient fortement le secteur privé car c’est avec ses succès, ses emplois que la vision 2030 du Président de la République de voir advenir une Côte d’Ivoire plus forte, plus conquérante et plus riche sera concrétisée. Au titre des instruments mis en place, il a rappelé le Programme économique pour l’Innovation et la Transformation des Entreprises (PEPITE) lancé en octobre 2022 pour accompagner les meilleurs entrepreneurs du secteur privé et développer leur potentiel afin d’obtenir en 2030 plus d’une centaine de champions nationaux qui feront rayonner l’économie ivoirienne dans la sous-région, sur le continent et à l’international.

En décembre 2022, c’était la mise en place du Guichet unique de Développement des Entreprises (GUDE-PME) pour faciliter les démarches des petits entrepreneurs en matière d’accompagnement comme de préfinancement. Et en janvier 2023, on a enregistré la mise en place de la première initiative de financement 100% startup dénommée Startups Boost Capital d’un montant d’un milliard de FCFA pour accompagner et développer les entreprises innovantes.

Avec CICG