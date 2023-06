Côte d'Ivoire: Awa Dosso (DG du CICG) révolutionne la communication gouvernementale

Dans sa mission de coordination de la communication gouvernementale, le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG) développe des outils permettant de rapprocher les populations de l’information officielle et de remonter les attentes de celles-ci.

Communication : « Jour de marché », un dispositif innovant du CICG pour une meilleure communication gouvernementale de proximité

C’est dans cet élan qu’il a réalisé, avec l’étroite collaboration du ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, « Jour de marché », un nouveau produit de communication de proximité qui a pour objectif d’informer et de sensibiliser les populations sur des sujets d’intérêt public, des projets et des initiatives du gouvernement, et des décisions des Conseils des ministres ayant un impact sur leur quotidien. La mise en œuvre de « Jour de marché » se fait par la diffusion de capsules audios en français et dans une dizaine de langues locales, dans les marchés au moyen d’une logistique, notamment un mégaphone moderne, de façon itinérante. Ces capsules sont réalisées à partir de sujets touchant directement la vie des populations.

Le Kit de diffusion des capsules audios est composé de haut-parleurs, d’une mini-régie Bluetooth clé USB, d’un micro et d’une télécommande. Il peut être posé sur un véhicule ou sur un support fixe. Dans les marchés des localités de l’intérieur du pays, la diffusion des capsules audios se fera le jour de marché. Comme l’a fait savoir la directrice du CICG, Awa Dosso, « le jour de marché est, par excellence, dans nos localités une journée spéciale qui réunit en un même lieu, outre les commerçants, mais également les ménages et, notamment les femmes qui constituent une frange de la population qui a souvent peu accès à l’information ».

Dans le cadre du programme « Une Côte d’Ivoire solidaire » du Président de la République qui place le citoyen au cœur de l’action gouvernementale, « Jour de marché » favorisera une plus grande diffusion et une bonne appropriation de l’information publique par le citoyen lambda, les personnes avec un faible niveau d’alphabétisation qui ont peu ou pas toujours accès à l’information et qui éprouvent des difficultés à assimiler les contenus diffusés. Il vise à développer une éducation citoyenne vis-à-vis des ménages qui sont le symbole de la famille comprenant la femme et l’enfant dans la logique du mandat du ministère en charge de la Famille.

Pour cette journée de lancement, les capsules audios en français, en bété, en baoulé, en malinké et en gouro, diffusés dans les marchés ‘’Forum’’ et Gouro’’ d’Adjamé ont porté sur quatre sujets majeurs. Notamment la sensibilisation à la saison des pluies, surtout des familles dans les zones à risques, la sensibilisation à l’assainissement et à la salubrité, la dénonciation des Violences basées sur le Genre (VBG) et l’élan de solidarité et de responsabilité envers les enfants en détresse et vulnérables exposés aux traitements inhumains et abus. C’est le vendredi 16 juin 2023 à Adjamé (Abidjan) qu’a été effectué le lancement de la phase pilote de ce nouveau dispositif de communication de proximité.

