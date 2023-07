Municipales à Danané: Candidat indépendant, il perd des marchés de plus de 4 milliards FCFA

Diabaté Kalifa, Directeur de société, a rendu publique son intention de briguer le poste de maire de la commune de Danané aux élections municipales du 2 septembre 2023 sous l’étiquette « indépendant », au cours d’une rencontre d'échanges avec la jeunesse le samedi 1er Juillet 2023 à la salle de conférence de l'hôtel Les Lianes.

Élections municipales à Danané : Diabaté Kalifa tacle ses adversaires

Diabaté Lanciné Kalifa met ainsi fin au suspens et aux rumeurs relatives à ses ambitions politiques. Alors qu'il devait officialiser sa candidature à la mairie de Danané comme tête de liste, plusieurs mois auparavant, le jeune chef d'entreprises, parrain des vainqueurs des compétitions Variétoscope 2021 et Wozo Vacances 2022, a décidé de rompre le silence.

« J’ai décidé de me porter candidat pour les élections municipales du 2 septembre 2023 à Danané. Chers amis jeunes, on va au front avec ses meilleurs soldats. Vous êtes mes meilleurs soldats. Ma candidature est la vôtre. Allez leur dire que LDK est candidat pour mettre de l’ordre à Danané ! », a-t-il annoncé devant une foule hystérique.

Cinq ans après son premier essai en politique soldé par une défaite, le président de la fondation LDK dit croire en ses chances de gagner en portant la voix des jeunes à travers un programme alléchant contenu dans un projet de société dénommé " La nouvelle vision pour Danané " et pour être venu à bout de mille et une intimidations et menaces.

« Ils m'ont arraché tous mes marchés de plus de 4 milliards de francs CFA et menacé des proches. Ils ont voulu m'anéantir mais il n'ont pas réussi. Enfant de pauvre, le minimum me suffit. Je ne pleure pas. Parce que je suis un homme», a-t-il déclaré. Originaire de Goaleu, à trois kilomètres de Danané, le futur postulant à la tête de la commune a dit vouloir faire de sa localité " une commune où il fait bon vivre. "

« A travers La nouvelle vision pour Danané, nous voulons rompre avec la gestion à l'ancienne. Nous venons donner de l'espoir aux jeunes en nous attaquant à l'épineuse question du chômage. Chef d'entreprise donc employeur, je connais les difficultés des jeunes. Nos actions en faveur d'eux, réduiront considérablement leur chômage», a-t-il indiqué.

« A ce 21ème siècle, la gestion classique d'une mairie est dépassée. Ils n'ont cessé de nous parler de programmation et de budget triennal. Qui programme ? Qui organise ? Quand on prend le temps d'écrire un projet, ça sous-entend qu'on a réfléchi à où trouver les moyens pour mettre le projet en œuvre. On n'écrit pas un livre " Changeons Danané" et revenir dire que l'État ne nous a pas donné l'argent pour le réaliser. On ne peut être à une ville stratégique comme Danané, faisant frontière avec deux pays (Guinée et Libéria) et accuser l'État d'un certain manque de ressources. C'est faire preuve d'incompétence», a chargé le candidat indépendant.

A travers son programme de société susmentionné, le jeune chef d'entreprises annonce un avenir radieux pour Danané qu'il espère diriger au lendemain du 2 Septembre 2023. « Notre programme s'étendra méthodiquement sur 10 ans car nous ferons de Danané un bassin industriel. Déjà, dès les trois premières années, Danané aura sa première usine puis une zone industrielle qui approvisionnera le Libéria et la Guinée. A terme, il sera question de faire de Danané un puissant pôle économique. Pour mettre en œuvre notre projet, on va falloir d'abord faire dégager l'équipe actuelle», a-t-il conclu.

Pour y arriver, le président de la fondation LDK espère mettre ses relations et les acquis de sa formation académique, de son expérience dans le domaine des finances et de l'entrepreneuriat, au service de Danané pour le bonheur de toutes les communautés.

Une correspondance de Sony WAGONDA