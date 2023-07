Dédicace de livre : Essie Kelly présente "Latitudes féminines"

La dédicace de l'oeuvre "Latitudes féminines" d' Essie Kelly, parue aux éditions Vallesses, a eu lieu le samedi 1er juillet 2023 à la librairie Carrefour de Cocody. L'auteure ivoirienne a plongé l'assistance dans un questionnement sur les conditions de la femme africaine.

Le regard d' Essie Kelly sur le droit à l'avortement

"Latitudes féminines" porte la préface de l'écrivain Josué Guebo. Ce recueil de nouvelles de 150 pages, publié chez Vallesses Éditions, promène le lecteur à travers l'histoire de femmes qui "se cherchent, s'interrogent et se découvrent" tout en "creusant au fond d'elles pour trouver la force d'affronter un quotidien pas toujours clément".

Essie Kelly a choisi de faire visiter une Afrique moderne à travers 11 récits. Ce sont, notamment Black dandy ; Mon envie ; La faiseuse d’anges ; Ce toi qui a fui mon moi ; L’homme fort ; La revanche ; Le pigeon ; La femme indépendante ; Sous tes yeux ; Mon sang et Aba.

Pour l'auteur de "Odwira", sa dernière sortie littéraire invite les femmes à se mettre en avant en croyant fermement que tout est possible. Dans "Latitudes féminines", l'écrivaine ivoirienne fait une incursion dans des thèmes brûlants tels que la sexualité féminine, l’accès des femmes au travail, l’épanouissement des femmes au sein de leur foyer, les droits de la femme, l’avortement, l’homosexualité. Essie Kelly se prononce sans faux fuyant.

"C'est important de parler du droit à l'avortement. C'est important que des personnes qui ne veulent plus poursuivre une grossesse puissent consulter des spécialistes. Je ne suis pas pour la clandestinité. Il y a beaucoup de femmes qui veulent interrompre une grossesse, je ne pense pas qu'elles aient besoin de l'avis d'un homme", a confié Essie Kelly sous le regard de Josué Guebo.

Juriste et animatrice culturelle, Essie Kelly a vu le jour le 12 octobre 1986. D'origine franco-ivoirienne, elle a publié Odwira, aux éditions Balafons en 2012 et Poings d'interrogations (aux éditions Maïeutiques). Elle est lauréate du Prix littéraire Horizon 2017. Véritable passionnée de la littérature, de l'ethnologie et de la sociologie, l'auteure de "Latitudes féminines" croit en une Afrique riche et dynamique avec de fortes valeurs culturelles.