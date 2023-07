Côte d’Ivoire - Agboville: Plus de 5.000 candidats affrontent les épreuves écrites du Bac

Quelque 5.387 candidats sont soumis aux épreuves écrites du Baccalauréat session 2023, dans la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d'Agboville(DRENA), depuis ce lundi 03 juillet jusqu'au vendredi 07 juillet 2023.

Côte d’Ivoire: Plus de 5.000 candidats affrontent les épreuves écrites du Baccalauréat à Agboville

Ces candidats qui font montre de leurs compétences dans les matières littéraires et scientifiques en frappant aux portes des universités et grandes écoles, sont répartis dans 08 centres de compositions. Agboville, chef-lieu de la région de l'Agnéby-Tiassa compte 06 centres pour le bac général et 01 pour le bac technique et Azaguié, 01 centre.

Saisissant l'occasion, le préfet de région, préfet du département d'Agboville, Sihindou Coulibaly a invité les candidats à tourner le dos à la tricherie. « On vous a dit de ne pas avoir de portables. Laissez tout dehors. Faites-vous confiance. Vous avez passé toute l’année à étudier, dites-vous que c’est un test. Alors, je vous exhorte à vous conformer à la réglementation en vigueur. Respectez les surveillants. Bonne chance à tous », a-t-il souhaité, lors du lancement des épreuves écrites, à l’Institut Nakoi d'Agboville.

Les épreuves orales de la session 2023 du bac général se sont tenues du mardi 27 juin au samedi 1er juillet. Celles du bac technique et du bac artistique ont eu lieu du lundi 26 juin au samedi 1er juillet.

Pour rappel, les épreuves physiques et sportives se sont déroulées du mardi 09 au vendredi 19 mai 2023. Les résultats du Baccalauréat session 2023 sont attendus, le lundi 24 juillet prochain. Au niveau national, ce sont au total 346.871 candidats en lice dans 551 centres de compositions. La direction régionale de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation d'Agboville dirigée par Antoinette Péné N'Goran s'étend sur les villes de Rubino, d'Azaguié et d'Agboville.

Tizié TO Bi

Correspondant régional