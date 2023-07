Côte d'Ivoire: Les Grandes vacances au centre de la Semaine de sécurité routière

L’opération mensuelle de sensibilisation de proximité contre l’incivisme sur les routes a repris dans toutes les localités du pays. La cérémonie officielle de lancement de la 6ème édition de semaine nationale de la sécurité routière a mobilisé les personnels des forces de sécurité, des présidents d’organisation notamment le Conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire (CNJCI) et la Fédération des Associations de Consommateurs, le Haut patronat des Entreprises de Transport ainsi que des agents du ministère des Transports. C’était le lundi 03 juillet 2023, dans les locaux de l’Office de sécurité routière (Oser), sis à Abidjan Riviera Bonoumin.

Semaine de sécurité routière : les Grandes vacances et déplacements interurbains au centre de la 6ème édition

Du 03 au 10 juillet 2023, l’ensemble du territoire national sera marqué par des actions de sensibilisation en grande partie mais aussi de répression pour les cas de manquements graves à la réglementation en matière de circulation sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. Procédant à l’ouverture de la 6ème édition, M. Kouakou Etienne, le Conseiller technique chargé de la coordination des actions de sécurité routière a, au nom du Ministre Amadou Koné indiqué qu’ un accent particulier sera mis sur les deux-roues motorisés ainsi que sur les déplacements interurbains.

Ajoutant qu’avec le début des grandes vacances, nous allons assister à de nombreux déplacements de vacanciers entre les différentes localités. Il en a profité pour inviter les automobilistes à plus de prudence sur les axes interurbains et lors des traversées des agglomérations notamment, au respect de la limite réglementaire des vitesses. « La lutte contre l’excès de vitesse demeure une réelle préoccupation qui connaîtra un début de solutions par l’extension de la vidéo verbalisation et la révision à la baisse des marges de tolérance en ce qui concerne le retrait de points », a-t-il soutenu.

Au nom de la fédération des consommateurs de Côte d’Ivoire, Soumahoro Ben N’Faly a plaidé auprès du Ministère des Transports et des forces de l’ordre afin de détruire les débits de ventes d’alcool frelaté aux abords des gares routières et autres lieux d’embarquement. A sa suite, le président du conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire (UNJCI) a salué l’initiative du Ministère des Transports d’impliquer la jeunesse avant de promettre leur participation active à la présente campagne de la sécurité routière. Notons que l’apothéose de la 6ème semaine nationale de la sécurité routière est prévue le lundi 10 juillet prochain dans la commune de Guitry, région du Loh-Djiboua.

Sercom Ministère des Transport