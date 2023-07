Côte d’Ivoire : Amadou Koné présente le potentiel du secteur des transports aux entreprises françaises

Invité à présenter les opportunités d’affaires dans le secteur des transports ainsi que les meilleurs conseils afin d’inciter les investisseurs français à y investir, le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné a égrené un chapelet de projets.

2eForum France-Côte d’Ivoire : Amadou Koné présente le potentiel du secteur des transports, son message aux entreprises françaises ( Business France)

« Dans le Programme National de Développement 2021-2025, il y’a une part prépondérante pour le secteur privé. Je souhaite plus d’investissements privés car le gouvernement a crée sous le leadership du Président OUATTARA, un environnement propice aux affaires » a-t-il lancé aux entreprises françaises.

C’était au cours du 2e Forum économique organisé le mardi 4 juillet 2023 au siège de Business France dans le 14e arrondissement de Paris à l’intention de la Côte d’Ivoire et principalement dans le secteur des transports et de la Construction, du logement et de l’urbanisme.

Une forte délégation des ministères des transports et de la Construction venue d’Abidjan ainsi qu’une centaine d’entreprises françaises intéressées par le potentiel du marché ivoirien y ont pris part.

Fort du succès de l'édition 2021, le Forum Côte d'Ivoire organisé par Business France a été l’occasion, une nouvelle fois de réunir officiels, experts et entreprises implantées en Côte d’Ivoire pour y détailler la réalité des opportunités d’affaires ainsi que les meilleurs conseils pour y réussir son implantation.

Le ministre Amadou Koné expose le potentiel du secteur des transports

Considéré comme l’un des piliers de l’économie nationale avec une contribution variant entre 7 et 10% du PIB et conformément au résultat stratégique attendu du secteur des Transports au titre du Plan National de Développement 2021-2025, à savoir :

Contribuer de façon significative à la formation de la richesse nationale à travers l’accroissement de la mobilité durable des personnes et des biens, de nombreux projets structurants sont initiés et prévus être mis en œuvre en priorité au titre du PND 2021-2025.

Ils sont initiés et répertoriés dans les différents sous-secteurs qui composent les Transports (Routier, ferroviaire, aérien et maritime).

Il s’agit entre autres :

PROJET N°1: DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT LAGUNAIRE (Acquisition de 50 bateaux-Bus de grande capacité et construction de gares lagunaires).

En vue d’exploiter ce précieux potentiel économique et d’améliorer quantitativement et qualitativement l’offre de transport lagunaire, ce projet, vise à acquérir une centaine de bateaux bus de grande capacité et à construire des gares multimodales (routières et lagunaires).

PROJET N°2: AMÉNAGEMENT D’UNE LIGNE DE BRT BVD ALASSANE OUATTARA 5KM (YOPOUGON)

Ce projet a pour objectif d’accroître la capacité des infrastructures de transport et moderniser les services des transports urbains dans l’agglomération abidjanaise.

La Conception, le Financement, la Construction et l’exploitation du BRT seront confiés à un opérateur privé, sélectionné par appel d’offres international, dans le cadre d’un Partenariat Public Privé.

PROJET N°3: AMÉNAGEMENT D’UNE LIGNE DE BRT SUR LA VOIE EXPRESS ABIDJAN-GRAND BASSAM (11KM)

Cette ligne de bus en site propre est prévue être exploitée par des bus articulés de120 places et des bus de 80 places fonctionnant idéalement à l’énergie électrique.

PROJET N°4: CONSTRUCTION DU PONT VRIDI- MARCORY (AVEC ENDIGUEMENT)

Ce projet a pour objectif d’améliorer la desserte portuaire, par la création d’une deuxième liaison routière entre la zone industrielle de Vridi (Port Bouet) et les quartiers de Plateau et Treichville.

Cette voie, traversant la lagune, reliera directement le carrefour Solibra (sur le boulevard Giscard D’Estaing) à la zone industrielle de Vridi.

PROJET N°5: RÉALISATION DE PÔLES D’ÉCHANGES OU GARES, DE PARKINGS RELAIS ET D’ARRÊTS MINUTES-PROJET DANS LE GRAND ABIDJAN

Ce projet a pour objectif de connecter les différents modes et services des transports publics, par la construction dans le Grand Abidjan de 30 véritables pôles d'échanges et de gares urbaines multimodales modernes.

PROJET N°6: AMÉNAGEMENT D’UN CENTRE DE RECYCLAGE DES DÉCHETS AUTOMOBILES

Ce projet a pour objectif d’aménager des centres de recyclage des déchets automobiles dotés de fourrières automobiles modernes pour l’enlèvement et le stockage des véhicules en panne ou accidentés, hors d’usage en stationnement gênant, abusif (durablement immobilisés) ou autres sur la voie publique et le recyclage des véhicules en fin de vie.

PROJET N°7: CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER SAN PEDRO-ODIENNE - FRONTIÈRE MALI

Ce projet consiste à réaliser une liaison ferroviaire entre le port de San Pedro et le Mont Klahoyo, en passant par le site du gisement d’or d’Hana-Lobo et les villes de Guiglo, de Duekoué et de Man.

Une extension du projet est également prévue vers le Mont Nimba en raison du potentiel minier existant dans cette dernière région ainsi que vers Bamako (MALI) via Odienné.

PROJET N°8: CONSTRUCTION D’UN TERMINAL MINÉRALIER RELIE AU CHEMIN DE FER SAN PEDRO- MAN

Ce projet a pour objectif de construire un terminal destiné au trafic de minerais (fer, manganèse …) au port de San Pedro.

PROJET N°9 : CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE LA LIGNE DE CHEMIN DE FER OUANGOLODOUGOU – NIELLE – SIKASSO

Ce projet commun à la Côte d’Ivoire et le Mali vise à faire du chemin de fer, l’un des facteurs privilégiés de développement des deux Etats et de l’intégration sous régionale. Ce projet est au stade d’identification préparatoire.

PROJET N°10 : FRANCHISSEMENT DU CANAL DE VRIDI PAR UN TUNNEL 2 X 3 VOIES

Ce projet a pour objectif d’offrir des terrains industriels dans les environs immédiats du port, de créer une connexion routière directe entre le port et la zone industrielle.

PROJET N°11 : RÉALISATION DU PROJET BARGING (TRANSPORT DE FRET PAR VOIE D’EAU)

Le transport de marchandises par voie lagunaire entre le site actuel du Port d’Abidjan et la commune de Songon (en bordure de lagune), non loin de l’autoroute du Nord vise à rapprocher le port de l’autoroute du nord (principale voie empruntée par les camions de transport des marchandises venant de l’intérieur et des pays voisins sans littoral du nord), décongestionner les voies de circulation du port d’Abidjan et réduire le trafic de camions de transport de marchandises dans la ville.

PROJET N°12 : AMÉNAGEMENT D’UN PARKING HORS ZONE PORTUAIRE PK 26 (Y COMPRIS ACQUISITION DU TERRAIN)

Ce projet a pour objectif de disposer dans une première phase d’espace pour réaliser le parking de stationnement des camions pouvant accueillir 1000 camions poids lourds et de décongestionner la zone portuaire et péri-portuaire. Ce projet est prévu être exécuté en PPP avec la structuration suivante : Investissement privé 100 % ; Investissement public Mise à disposition du domaine.

Concrètement le projet permettra d’assurer :

La Régulation du stationnement des poids lourds ; La Décongestion du port d’Abidjan ; La Consolidation de la place de leader du port d’Abidjan pour le trafic de

l’hinterland ; La Réduction des coûts de passage portuaire ect.

PROJET N°13: RÉALISATION D’UNE ROCADE RELIANT LA ZONE PORTUAIRE AU PONT DE JACQUEVILLE

Ce projet a pour objectif de décongestionner les voies de la zone portuaire et de la ville par la déviation de la quasi-totalité du trafic de camions poids lourds et améliorer les performances des opérations logistiques et portuaires.

PROJET N°14: REMBLAI DANS LA BAIE DE BIETRY – PHASE N°2

Ce projet a pour objectif de créer 62 hectares supplémentaires de terrain (par remblaiement sur la lagune) afin de permettre l’installation des opérateurs portuaires.

AUTRES OPPORTUNITES DE FINANCEMENT

Par ailleurs, le Ministère des transports envisage, en partenariat avec le secteur privé, développer un écosystème compétitif favorisant l’essor et le développement d’une industrie automobile locale par l’implantation aussi bien d’unités d’assemblage automobiles que d’équipements automobiles pour la fabrication de pièces de rechanges et de composants automobiles.

« Dans le cadre de ce forum ,nous explorons des opportunités de partenariat en vue de développer cette industrie naissante avec la Société des Transports Abidjanais (SOTRA) pour laquelle, à travers un partenariat avec le Groupe IVECO, l’Etat s’est doté d’une unité de montage à la pointe de la technologie dénommée SOTRA Industries.

Cette unité dispose d’une capacité de production annuelle de 1000 mini cars de 18 à 26 places, configurables en ambulances, camionnettes frigorifiques, utilitaires de transport de matériels et de marchandises diverses.

En outre dans la même perspective, un site de 350 hectares a été identifié dans la localité de San Pedro au sud-ouest du pays, en vue d’y implanter une zone industrielle automobile à fort impact socioéconomique et faire de San Pedro un Hub industriel Sous régional.

Cette initiative, s’inscrit dans le cadre global de la mise en œuvre d’un accord entre le gouvernement ivoirien et le groupe Arise Ivoire, signé le 25 août 2020, à Abidjan.

L’accord concerne l’implantation de trois zones économiques industriels à Akoupé Zeudji (Abidjan), San Pedro (sud-ouest) et Ferkessédougou (nord.

Après sa sortie de terre, le centre industriel de San Pedro sera le troisième en activité après ceux de Yopougon et d’Akoupé Zeudji » a fait savoir le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné.

La digitalisation au cœur des priorités d’Amadou Koné

Pour le ministre Amadou Koné, certes la question de la construction de nouvelles infrastructures est une question essentielle dans le cadre de sa mission de développement et de modernisation du secteur des transports, mais celle de la digitalisation est plus que jamais utile.

« Il faut une accélération et simplification des procédures de dédouanement avant même l’arrivée du navire au port » a-t-il insisté.

Le message du ministre Amadou Koné aux entreprises françaises

« Dans le Programme National de Développement 2021-2025, il y’a une part prépondérante pour le secteur privé. Je souhaite plus d’investissements privés car le gouvernement a crée sous le leadership du Président OUATTARA, un environnement propice aux affaires » a lancé Amadou Koné.

Délocaliser le forum à Abidjan

La dynamique de la présence française en Côte d’Ivoire est portée par un excédent record de plus de 500 M EUR (2021) et une communauté estimée à 240 filiales françaises et plus de 600 entreprises ivoiriennes dirigées ou détenues par un Français.

En outre, les participants ont émis le vœux d’organiser la prochaine édition du Forum France-Côte d’Ivoire à Abidjan avec l’implication des PME locales et des Ivoiriens de la Diaspora.

Enfin, le ministre Amadou Koné y conduit une délégation du ministère des transports composée du Directeur DPSPP, Georges Bohoussou , du conseiller technique chargé de la presse, de l’Assistante du ministre et des membres des structures sous tutelle à savoir : les DG de OIC, Quipux, AMUGA, Aeria, Benetd, FDTR et de leurs assistantes respectives.

Sercom Ministère des Transport