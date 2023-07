Côte d'Ivoire : Un carambolage fait deux morts à Bingerville

Un accident mortel a eu lieu dans la matinée du mardi 11 juillet 2023 dans la commune de Bingerville. Deux personnes ont perdu la vie dans un carambolage impliquant un véhicule de particulier, un mini car de transport et un camion remorque, a-t-on appris auprès du Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM).

Bingerville : Deux personnes perdent la vie dans un accident

Le drame s'est produit à Bingerville le mardi 11 juillet 2023. Peu avant 10 heures, les éléments du Groupement des sapeurs pompiers militaires (GSPM) ont été alertés à propos d'un accident de la circulation au niveau de la nouvelle gare à hauteur de la pharmacie Akré.

Selon un communiqué du GSPM, il était question d'un carambolage entre trois véhicules, notamment un véhicule de particulier, un mini car de transport et un camion remorque. Malheureusement, ajoute le GSPM, le bilan fait état de deux morts. Six individus blessés ont été transportés au CHU (Centre hospitalier universitaire) de Cocody et cinq autres ont été conduits au CHU d'Angré.