Balkissa Idé (Directrice des politiques publiques pour l’Afrique-Meta) : "La campagne « Made by Africa Loved by the World" a été un succès»

Balkissa Idé Siddo, directrice des politiques publiques pour l’Afrique chez Meta, dresse le bilan de la campagne « Made by Africa Loved by the World ». Dans cette interview exclusive, elle revient sur les grands moments de cette campagne.

Comment nait l’idée de la campagne panafricaine dénommée "Made by Africa Loved by the World" ?

L’idée de la campagne vient vraiment de l’engagement de Meta de célébrer les jeunes talents africains, mais aussi l’ambition de la société de donner une plateforme pour permettre à ces voix et talents émergeant d’Afrique de pouvoir être entendus et connus par le monde entier. L’Afrique a énormément de talents que le monde n’attend que de connaitre. Nous avons cette ambition de soutenir ces jeunes talents en leur fournissant cette plateforme globale où ils peuvent être entendus, célébrés et connus par le monde entier. On reconnait la créativité incroyable, mais aussi l’innovation des jeunes créateurs africains et nous voulons pouvoir montrer cela, les mettre en exergue sur la scène internationale. Donc la campagne a été mise en place pour aussi pour pouvoir défier les stéréotypes qui existent, mais changer aussi le narratif et cette mauvaise conception que certaines personnes ont de l’Afrique en mettant l’accent sur notre culture vibrante, en mettant l’accent sur les talents individuels qu’on a en Afrique et juste sur ce qu’on a de merveilleux, de créatif, novateur à montrer à tous.

Après trois éditions, quel bilan dressez-vous ?

La campagne a été un succès retentissant. Chaque édition, chaque année, elle dépasse les attentes. Elle a effectivement pu amplifier les voix des jeunes africains, des jeunes stars, des jeunes talents africains en leur fournissant cette plateforme globale pour pouvoir montrer à tous leur talent. La campagne a permis de rassembler, d’amplifier l’attention et aussi l’engagement, mais a permis aussi, si je peux dire, de renforcer ce lien d’unité et de fierté qui est déjà existant au sein de la communauté des jeunes créateurs africains.

Pour cette année, quels ont été les critères pour le choix des talents à l’honneur ?

Nous savons qu’il y a énormément de stars, de créateurs talentueux qui existent au sein du continent africain. Les personnes qui ont été sélectionnées pour prendre part à cette campagne ne représente qu’une petite partie de tout ce qu’on a comme créativité et talent sur le continent. Ces personnes représentent différentes expériences, ont différentes histoires à partager, mais ce qui les rassemble, ce qui les unit, ce qui est commun à tous ces talents, c’est le fait qu’ils sont made by Africa, qu’ils ont vraiment été faits par l’Afrique. À travers le processus de sélection, nous avons identifié des jeunes talents individuels qui viennent de différentes industries créatives et qui ont un impact significatif sur le continent, dans le monde, mais qui aussi contribuent à changer les perceptions sur le continent. Nous avons mis en avant des stars montantes qui sont une représentation de l’esprit de la créativité africaine, de l’authenticité et de la culture africaine et cette influence culturelle qu’a le continent. Les talents sélectionnés ont démontré des talents vraiment exceptionnels. Ils sont aussi créatifs. Ils ont aussi démontré cette habilité à pouvoir s’adresser à des audiences diverses.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur le challenge communautaire ShareYourAfrica ?

Le challenge ShareYourAfrica est dédié au Reels. C’est un Reel challenge et c’est sur Instagram. Le challenge encourage la communauté africaine à célébrer l’authenticité de l’Afrique et d’être Africains. Dans le cadre de ce challenge, de ce défi, les participants sont encouragés à mettre en exergue et démontrer leurs talents en matière de danse, musique, mode, cuisine, art et bien plus. L’objectif de ce challenge est similaire à l’objectif de la campagne qui est de consolider ce sens de fierté et d’unité au sein de la communauté créative africaine et d’amplifier les diverses voix africaines et aussi les différentes expériences africaines.

Comment les plateformes de Meta contribuent-elles à amplifier les voix et les histoires de la nouvelle génération de jeunes créateurs africains ?

Nous avons travaillé avec des partenaires locaux comme Afrinolly, à travers un programme Facebook pour créateurs qui est destiné à équiper la prochaine génération de créateurs de contenu avec les outils, mais aussi les aptitudes, les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le monde digital. Donc nous continuons à investir dans des produits et des outils pour soutenir la communauté de créateurs dans le monde, mais aussi en Afrique. Je peux donner quelques exemples, notamment l’extension de la disponibilité des Reels sur Facebook dans tous les pays africains. Les Reels sont disponibles maintenant sur Facebook et à travers tout le continent. Les plateformes de Meta, notamment Instagram et Facebook, donnent à ces jeunes créateurs une vitrine internationale sur laquelle ils peuvent partager leurs histoires, leurs talents, leur créativité et leur art. Grâce à nos plateformes aujourd’hui, tous les créateurs, ou qu’ils soient en Afrique, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Abidjan, à Dakar, Nairobi, à Johannesburg, peuvent montrer leur talent au monde entier. Nous offrons un accès direct, une accessibilité en matière d’expression créative qui permet d’équiper ces jeunes créateurs africains, mais aussi de les connecter aussi à des audiences et des communautés diverses à travers le monde. À travers nos plateformes, les jeunes créateurs africains peuvent échanger, communiquer, inspirer, collaborer avec des gens à travers le monde qui partagent les mêmes passions qu’eux, qui peuvent aussi contribuer à inspirer les autres, les inspirer à faire comme eux, à grandir, mais aussi à renforcer ce sentiment de reconnaissance.

Comment Meta imagine-t-elle l’impact de cette campagne sur la perception des industries créatives africaines au niveau mondial ?

La campagne a été créée de telle sorte que le narratif à propos de l’industrie créative africaine soit mis en avant en mettant l’accent sur la profondeur, mais aussi le niveau élevé de talents et d’innovation que nous avons sur le continent. La manière dont nous imaginons cette campagne, son impact sur le monde, c’est que cette dernière va permettre de changer la perception globale, en amenant le monde à reconnaître que l’Afrique est un hub en matière de créativité et aussi d’influence culturelle. La campagne cherche à attirer l’attention globale du monde entier à pousser à plus d’investissements dans les industries créatives en Afrique, mais aussi à renforcer la collaboration entre l’Afrique et le monde.

Quel message Meta entend-elle faire passer à travers la campagne « Made by Africa, Loved by the World », et comment cette campagne s’inscrit-elle dans la mission et la vision de l’entreprise ?

La campagne « Made by Africa, Loved by the World » est un message pour célébrer et reconnaitre le talent exceptionnel qui vient d’Afrique, le montrer à tout le monde. La mission de Meta, c’est de connecter les gens, c’est de donner le pouvoir aux gens de créer des communautés, équiper les communautés et aussi fournir des opportunités à tous pour pouvoir s’exprimer et découvrir. La campagne est vraiment alignée avec notre vision de créer un monde digital plus inclusif et plus divers en permettant à tous nos utilisateurs d’avoir leurs voix entendue, mais également appréciée en Afrique et dans le monde.