Guinée : Grand P mobilise des stars pour une action humanitaire

Le célèbre Grand P a organisé le week-end une cérémonie de haute portée en Guinée en faveur des personnes vulnérables suivie de la célébration de son album humanitaire dénommé ‘’Sauvons les orphelins d’Afrique’’, avec la participation de plusieurs artistes et personnalités venus de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Sénégal.

Grand P est devenu aujourd’hui une célébrité dans son pays ainsi que dans plusieurs d’Afrique de l’ouest et centrale. Sa situation de handicap qui était sujette de moquerie partout lui a permis de la surpasser et de montrer aux yeux du monde qu’il est capable de faire des choses incroyables. Devenu par la suite artiste-chanteur, il a ajouté une autre corde à son arc qui est de tendre la main à des personnes vulnérables et en situation de handicap en Guinée et en Afrique.

Et depuis quelques années, il a porté sur les fonts baptismaux son ONG dénommée Grand P Humanitaire. Le chanteur disait il n’y a pas longtemps qu’il songeait à la construction d’un orphelinat en Guinée. On peut aisément penser qu’il est sur la bonne voie. Puisque depuis le week-end, Grand P organise une grande activité humanitaire à Conakry baptisée ‘’Sauvons les orphelins d’Afrique’’ avec plusieurs articulations.

Il y a eu d’abord un match de gala le vendredi 6 octobre avec la participation de plusieurs artistes-chanteurs, comédiens, influenceurs, hommes d’affaires, etc. venus de la Côte d’Ivoire, du Mali. Au nombre de ceux-ci, Kerozen, Ramatoulaye, Roi 12-12, Iba One, Omega David, Eudoxie Yao, Bravador, Manadja Confirmé, Badro Escobar… Mais, avant le manager de Grand P, Alpha au cours de l'émission ''Show Buzz'', sur NCI, traduit ses gratitudes aux ivoiriens. ’’C’est une manière de remercier la Côte d’Ivoire. Parce que c’est à elle que Grand P est célèbre aujourd’hui. Il est vraiment content de recevoir ses amis d’Afrique. C’est pour célébrer son album humanitaire intitulé ‘’Sauvons les orphelins d’Afrique’’ suivi d’une levée de fonds pour son projet de construction d’un orphelinat’’, dit-il. Ensuite, un concert s’est tenu le samedi 7 octobre pour la levée de fonds. Puis, la pose de la première pierre de la construction de l’orphelinat s’est faite ce dimanche 8 octobre à Conakry.