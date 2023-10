Côte d’Ivoire : Apoutchou National rend hommage à Le Molare

L’influenceur ivoirien, Apoutchou National est devenu artiste-chanteur grâce à Le Molare. Ce dernier a cru à son talent et a décidé de le produire. Avant la sortie officielle de son premier album le vendredi 20 octobre et l’organisation également de son premier concert-live le samedi 6 janvier 2024, il a bien voulu lui rendre hommage.

Apoutchou National : Si ce monsieur (Le Molare) n’avait pas été là, je ne pense pas que je serais devenu un artiste-chanteur’’

Le fils de la comédienne Brigitte Bleu, Stéphane Agbré alias Apoutchou National s’est fait connaître par les ivoiriens grâce aux réseaux sociaux. Sur cette plateforme, avec la casquette d’influenceur, il était abonné aux clashs et faisait la création de contenus où il appelait les internautes avec cette phrase devenue célèbre ‘’partagez le direct et mettez les cœurs’’, sur ses différentes sorties sur la toile.

Depuis peu, Apoutchou National a revêtu le manteau d’artiste-chanteur et en poussant la chansonnette, les mélomanes ivoiriens l’ont davantage apprécié avec plusieurs singles à son actif. L’influenceur-chanteur ne s’est pas arrêté là et il a décidé de réaliser un album complet dont la sortie officielle est prévue pour vendredi 20 octobre prochain. En plus de cela, il invite même le public ivoirien à son tout premier concert-live le samedi 6 janvier 2024 dans la cuvette du Palais de la culture Bernard B Dadié.

Mais, avant, cette production discographique de 12 titres intitulée ‘’Lumière’’, avec des featurings sera présentée officiellement à la presse le vendredi 13 octobre à Voodoo Group à la Rivera 2. Toutefois, l’ancien garde du corps de Max Alain Gradel, a bien voulu remercier le chanteur Coupé-décalé, Le Molare, grâce à qui il est devenu aujourd’hui artiste-chanteur. C’est via sa page Facebook ce dimanche 8 octobre qu’il a fait un long post pour témoigner sa gratitude à l’ancien membre influent de la Jet Set. ‘’Avant la sortie de mon album le 20 octobre, j’aimerais prendre 5 minutes de votre temps pour rendre un grand hommage à un grand monsieur, un monsieur qui parfois était mal compris, qui a été jugé humilié et rabaissé mais qui n’a jamais cessé d’aider son prochain. Ce monsieur est pour moi un ange gardien descendu du ciel dans le but de m’aider à pouvoir franchir une nouvelle étape de ma vie et de ma carrière. Si ce monsieur n’avait pas été là, je ne pense pas que je serais devenu un artiste-chanteur. Je me rappelle comme si c’était hier lorsque Molare m’a appelé pour me dire Apoutchou national il est temps que tu laisse les réseaux sociaux, les vidéos et que tu te lances dans une carrière musicale parfois je prend plaisir à t’écouter interpréter les chansons des artistes et je sais que tu fera un bon Artiste. Si tu veux je te donne une chance de te produire pour que tu montre le talent qui dort en toi fils’’, explique-il.

Apoutchou National poursuit pour dire : ‘’J’ai rigolé et j’ai répondu: ‘’Le Boss chanter n’est pas partagé le direct mettez les Coeurs hein vieux est-ce que je pourrais attraper le micro devant une foule de personnes ? il m’a dit tout est possible à celui qui croit’’. Et depuis lors, je suis quitté dans partager le direct mettez les cœurs à me retrouver à faire des spectacles dans plusieurs pays du monde entier, après la sortie de mon premier titre la vie il m’a dit Prend un coach de chant perfectionne toi et tu deviendra l’un des meilleur artistes que la Côte d’Ivoire n’a jamais connu, tu fera des collaborations avec des artistes les plus connus du monde car Dieu veut faire de belles chose avec toi. N’écoute pas les personnes qui te diront que tu n’es pas un artiste travail et tu verras. Aujourd’hui me voilà pour mon premier album, j'ai fait des collaborations telles que Tiken Jah Fakoly, Sidiki Diabaté, Mani Bella, KS Bloom. Qui aurait cru il y a de cela deux ans que moi j’allais chanter avec papa Tiken Jah Fakoly ? Merci d’avoir cru en moi Le Boss Molare et sache que tu seras plus fier de moi le samedi 6 janvier au Palais de la Culture. Tu me regarderas sur la scène et tu diras voici mon fils Apoutchou National le guide. Longue a vie toi le boss le meilleur reste à venir’’.