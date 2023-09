Côte d’Ivoire : Apoutchou National fait une grande annonce à ses fans

L’influenceur ivoirien, Apoutchou National a depuis une nouvelle casquette de chanteur. Après des singles qu’il a sorti et diversement appréciés par les fans, l’artiste a annoncé le vendredi 22 septembre dans un post la sortie officielle de son album complet de 12 titres baptisé ‘’Lumière’’.

L’influenceur ivoirien, Apoutchou National, devenu artiste-chanteur aujourd’hui a décidé de prendre son second métier très au sérieux. Il a aligné les singles qui ont permis aux nombreux mélomanes ivoiriens de connaître sa capacité à chanter. Le fils de la comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu a réussi à se faire apprécier par ses belles productions musicales.

Mais, depuis qu’il a annoncé de faire son tout premier concert live prévu le 6 janvier prochain au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville dans la salle Anoumaba, l’influenceur a commencé à s’attirer la foudre des internautes contre lui. Ses détracteurs se sont demandés s’il pouvait relever le défi ou avec quel nombre de chansons il pourrait faire son spectacle.

Alors qu’Apoutchou National avait plus qu’un tour dans son sac. Il préparait depuis longtemps en secret un album complet pour le bonheur de tous. C’est à travers un long post publié le vendredi 22 septembre sur sa page Facebook qu’il a annoncé la sortie officielle de l'œuvre discographique intitulée ‘’Lumière’’. ‘’Je vous annonce de manière officielle la sortie de mon album de 12 titres intitulé ‘Lumière’. Le 20 octobre 2023, je vais fournir le fruit d’un travail de persévérance et de longue durée. Je vous laisserai la possibilité de juger chaque titre, mais je vous rassure que beaucoup seront surpris du résultat de ces nuits de travail’’, écrit-il.

Le plus surprenant dans tout cela est la pochette de l’album publié également sur sa page Facebook. L’influenceur-chanteur a fait de nombreux featurings avec des artistes ivoiriens, camerounais et maliens. Il y a par exemple Sidiki Diabaté, Mani Bella, Kerozen, Tiken Jah Fakoly et KS Bloom. Il en a profité aussi pour parler de sa détermination à arriver où il est actuellement. ‘’Le temps de Dieu n’est pas celui des humains. Pour vivre dans ce monde de nos jours, nous devons avoir trois choses : le courage d’affronter les difficultés, la crainte de Dieu et l’ambition de réussir et de se surpasser. J’ai quitté d’un point A pour une meilleure destination qui sera un point B. Aujourd’hui, je vais ouvrir une nouvelle page de l’histoire de ma vie : du virtuel à la réalité. Je vais démontrer au monde entier et à ceux qui doutent encore de leur potentiel que c’est possible de sortir de sa zone de confort’’, souligne-t-il.