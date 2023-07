Apoutchou National fait une confession inédite sur sa vie

Apoutchou National compte aujourd’hui parmi les influenceurs ivoiriens qui sont adulés sur les réseaux sociaux. Avant d’être célèbre actuellement, il a exercé un métier qu’il rappelle dans un post sur sa page Facebook.

Apoutchou National rappelle le métier qu’il faisait avant de devenir influenceur

Le fils de la comédienne ivoirienne, Brigitte Bleu, Stéphane Agbré alias Apoutchou National fait aujourd’hui la fierté de sa famille et surtout celle de sa maman. Mais, il y a quelques années en France, l’influenceur célèbre n’était qu’un simple inconnu sur les réseaux sociaux. Il passait inaperçu comme un citoyen lambda dans la rue. Personne en Côte d’Ivoire n’avait entendu parlé d’Apoutchou National, sauf une poignée de proches et de connaissances basés à Abidjan et en France.

Fier maintenant d’être devenu une personnalité publique, Apoutchou National a rappelé dans une longue publication le mercredi 19 juillet 2023 sur sa page Facebook, le métier qu’il exerçait lorsqu’il était dans l’Hexagone. Bien avant, il était d’abord le bodyguard de l’international ivoirien, Max Alain Gradel. ‘’Avant que je ne devienne influenceur artiste voilà le métier que je faisais en France un métier très noble : le métier de cariste (NDLR : c’est celui qui assure le déplacement de matériaux ou de produits à l’aide d’un engin pour les besoins d'une entreprise)’’, a-t-il révélé.

Sa célébrité a véritablement commencé il y a seulement trois ans lorsqu’il a commencé à gagner de l’argent grâce aux réseaux sociaux. ‘’Ma vie a changé en 2020, plus précisément décembre 2020, quand j’ai eu ma première paye avec mes directs. J’ai regardé mon compte et mon téléphone est tombé seul , j’ai dit tchia crier bêtement sur Facebook peut me donner ça ? Depuis lors vous avez connu un Apoutchou irréfléchi, des clashs bête bête, mettre ma bouche dans tout. Je gagnais beaucoup d’argent, mais je n’étais pas heureux, car je n’étais pas moi-même bien dans ma peau. Je me posais des questions : est-ce que je suis sûr de ce que je fais réellement ? Humilier les gens, insulter les gens pour gagner ma vie était une bonne chose devant moi, ma famille et mon créateur ?’’, a souligné le "chéri" d'Emma Lohoues.

Des années plus tard, il fallait que l’influenceur adopte une certaine posture sur les réseaux sociaux pour le bonheur de ses enfants. ‘’Une voix m’a dit non Stéphane il faut que tu arrêtes ce que tu fais, la vie est courte et l’argent ne fait pas tout dans le monde. Quelle éducation donneras-tu à tes enfants ? En plus, je venais juste d’avoir mon deuxième enfant, Milan mon garçon à moi. Depuis lors, j'ai essayé par tous les moyens possible de devenir un nouveau Apoutchou. Ça n’a pas été facile, car je vous dis les injures, le mensonge envoient du monde sur les directs. Donc il me fallait reprendre tout à zéro, de nouveau construire une nouvelle identité’’, s'es-t-il confié.

Et Apoutchou National de préciser : ‘’C’est de là qu’est né le Apoutchou avec les français bizarres que vous avez aussitôt aimé même si les vues n’étaient plus trop comme avant parce que vous m’avez connu dans les injures, mais je venais de renaître de nouveau en quelque sorte malgré que je gagnais de moins en moins d’argent avec Facebook. Mais j’étais heureux dans ma peau. J’étais heureux, car le regard des gens avait changé, quand ils me voyaient, ils avaient le sourire aux lèvres et venaient vers moi pour prendre des photos, chose qu’ils ne faisaient pas avant malgré que j’étais connu. Depuis maintenant plus d’un an, je ne gagne plus d’argent avec Facebook, car mes pages ont été signalées, mais grâce à ce que j’ai pu acquérir dans le passé j’ai investi et aussi avec les promotions des produits que je fais je m’en sors très bien et je suis heureux de l’homme que je suis aujourd’hui.’’

Dans son post, Apoutchou National a profité pour s’adresser aux jeunes qui veulent se lancer dans le métier d’influenceur. ‘’J’aimerais donner un petit conseil à mes petits frères et petites sœurs qui désirent embrasser le métier d’influenceur, on n’a pas besoin d’insulter pour se faire entendre, soyez vous même. Même s’il y a 10 personnes en direct, donnez ce que vous pouvez donner et soyez heureux dans votre peau. Que Dieu vous bénisse abondamment’’, a-t-il conseillé tout en donnant rendez-vous à ses fans pour tout premier concert le 6 janvier 2024 au Palais de la culture Bernard B Dadié de Treichville. ‘’Vous allez découvrir un nouveau Apoutchou. Donc ne vous faites pas compter cette histoire. Car désormais je suis un artiste et pas des moindres. 12 titres de 6 collaborations comme Tiken jah Fakoly, Vegedream, Sidiki Diabaté, KS bloom, VDA et Mani Bella. Qui va rater un concert aussi riche ?’’, s'est-il enorgueilli.