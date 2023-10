Mairie de Yopougon : Adama Bictogo prend officiellement fonction

Élu maire de la commune de Yopougon, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a officiellement pris fonction. La passation de charges entre lui et le maire sortant, Gilbert Kafana Koné, a eu lieu le mardi 10 octobre 2023, en présence d'Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique.

Mairie de Yopougon : Gilbert Kafana Koné passe la main à Adama Bictogo

C'est la salle de mariage de la mairie de Yopougon qui a servi de cadre pour la passation de charges entre Gilbert Kafana Koné et Adama Bictogo le mardi 10 octobre 2023. Le préfet d'Abidjan et Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, ont rehaussé la cérémonie de leur présence.

Gilbert Kafana Koné, nouvellement nommé Haut-représentant du président Alassane Ouattara, est revenu sur le courage et la détermination de son successeur à la tête de la mairie de Yopougon. Pour sa part, Adama Bictogo a promis de poursuivre les actions de son prédécesseur pour le bien-être des populations de sa commune.

Adama Bictogo, candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) aux élections municipales du samedi 2 septembre, a été élu avec 60 394 des voix, soit 44,32 % des suffrages exprimés devant Michel Gbagbo (35.38 %), candidat du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire) et Dia Houphouët Augustin (9.38 %), qui représentait le PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).