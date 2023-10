RDC – Ouganda: les frais de visa supprimés pour la libre circulation

La République démocratique du Congo (RDC) et la République de l’Ouganda ont convenu à rendre gratuite la circulation des personnes en supprimant les frais de visa. Cette démarche des autorités gouvernementales contribuent éfficacement au développement de la nation et par la suite élargit les relations diplomatiques du pays. En effet, la nouvelle a été faite au cours de la 8ᵉ session ordinaire de la Grande Commission mixte entre RDC et la République de l’Ouganda qui a eu lieu à Kinshasa.

Diplomatie : la RDC la République de l’Ouganda rendent gratuite circulation des personnes

Les deux nations ont reconnu que leur géographie, leur culture et leur histoire commune les obligent à maintenir des collaborations régulières dans l’intérêt du développement de leurs nations respectives. À en croire le communiqué conjoint publié à l’issue de la réunion, les délégués de la RDC et de l’Ouganda ont échangé sur nombreuses préoccupations précisément la coopération militaire et sécuritaire, la neutralisation des groupes armés hostiles aux deux nations, la lutte contre la prolifération des armes légères, le rapatriement des réfugiés, l’administration publique et la coopération entre les entités territoriales frontalières des deux pays.

En plus, des possibilités de coopération dans des domaines dans l’administration publique et la lutte contre la corruption ont été exploré par les deux parties, précise le communiqué. Il faut noter que les différents travaux au cours de cette 8ème session ont été déroulés dans un esprit de paix et de compréhension fraternelle.

Par ailleurs, un comité de suivi a été mise en place pour l'éxécution des diverses recommandations lors de la session. Pour rappel, la 9 ème session ordinaire de cette grande commission mixte aura lieu Kampala .